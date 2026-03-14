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TPBL／德魯、曾柏喻聯手 攻城獅擊退海神甩低潮

中央社／ 台北14日電

TPBL新竹御嵿攻城獅今天在主場迎戰來訪的高雄全家海神，靠著洋將德魯攻下28分，後衛曾柏喻連2場都送出10次助攻活絡全隊攻勢，終場就以113比97擊敗對手。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅，在12月底到1月底曾拉出一波6連勝，但隨後陷入5戰1勝4敗的低潮，幸好靠著這場主場大勝，稍微找回全隊狀態。

攻城獅首節全隊就火力全開，在高國豪8分、曾柏喻7分的帶動下，單節拉出33比18的優勢，半場結束，取得57比40領先。

易籃再戰，海神雖一度將差距縮小到7分差，但攻城獅德魯（Drew Pember）、蔡宸綱接連投進三分球，還是幫助球隊穩住戰局；第4節海神反撲無力，讓攻城獅還是如願收下勝利。

全場攻下11分、送出10助攻且只有發生1次失誤的曾柏喻，在賽後接受轉播單位訪問時表示，最近球隊狀況確實不太好，所以這場贏球非常重要，「自己最近也陷入一些低潮，希望可以幫助球隊，自己的狀態也能穩定一點。」

曾柏喻強調，前1場對台北戰神的比賽，也是一開始贏很多但後來輸球，所以今天中場休息的時候，教練也特別提醒大家不能再重蹈覆轍。

吞下本季第19敗的海神，持續在聯盟墊底，今天全隊以洋將杭特（Hunter Maldonado）繳出23分、13籃板表現最出色。

海神 攻城獅 籃球 TPBL

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