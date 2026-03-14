PLG／葉惟捷飆24分洋基工程奪第3勝 與富邦勇士僅剩半場勝差

下半季首場比賽就擊敗台南台鋼獵鷹收下賽季第二勝的新竹洋基工程，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中再度打出精彩一戰，在葉惟捷替補上陣猛轟生涯新高24分下，洋基工程在第二、三兩節一路壓制對手，最終以102：94收下賽季第3勝，富邦勇士則是苦吞2連敗。

隊史前11場比賽僅拿下1勝的洋基工程，首勝就是從富邦勇士手中拿下，在農曆年前最後一戰以15分差距擊敗獵鷹拿下賽季第二勝後，洋基工程也愈打愈又自信。

在今天作客富邦勇士主場的賽事中，洋基工程也在上半場就火力全開，尤其是上半季尾聲加盟的張傑瑋與球隊本土新星葉惟捷，兩人在上半場就皆有12分進帳，加上洋將庫薩斯宰制禁區的表現，上半場打完洋基工程就取得55：51領先。

易籃後富邦勇士不僅在防守端無法限制洋基工程，自己還出現進攻熄火的狀況，在第三節僅有17分進帳，讓洋基工程一口氣拉開差距，最終也以8分差收下賽季第3勝，與富邦勇士也僅剩下半場勝差。

洋基工程今天以葉惟捷替補上陣投進4記三分球拿下24分表現最佳，面對前東家的德古拉則有19分、9籃板，高偉綸替補上陣拿下10分、3助攻，富邦勇士則以古德溫27分最佳，陳又瑋11分、4助攻。