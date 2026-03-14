SBL／冠名改「凱撒基隆黑鳶」遭議員質疑 市府：打擊士氣

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，但因把「凱撒」冠在最前面兩字，引發爭議。市政府今天說明，指合約規範呈現企業品牌，目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊士氣。

針對凱撒基隆黑鳶籃球隊的冠名合作，基隆市政府今天出示合約書聲明指出，隊名依公開徵求規範訂定為「企業名稱＋基隆黑鳶籃球隊」，合約第六條也明確規範企業品牌呈現。

市府副發言人鍾明表示，此次冠名其實也是回應議會建議，並減低市府負擔。因經歷了第一次流標，後續由馥裕商旅（凱撒飯店連鎖） 取得冠名權。市府依照議會的建議，完成了這次的冠名合作，但目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊了士氣。

民進黨市議員張之豪昨在議會提出臨時動議，他說，市府去年編列3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，今年又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊，凱撒飯店子公司馥裕商旅公司贊助市府400萬元，隊名更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，「凱撒」兩個字放在「基隆」前面。

張之豪表示，中華職棒球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。基隆市政府相較凱撒出資最多，「基隆」被擠到後面。若此模式可行，民進黨市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」。

國民黨市議員連恩典也說，棒球隊獲得贊助，球團會在球衣繡上贊助商臂章，籃球隊也可在球衣繡贊助商，希望市府建立相關規範，否則日後又有其他企業贊助更多經費，一直放在前面，球隊名稱不就變得很長，基隆兩字可以保持在最前面。

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影