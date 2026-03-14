快訊

屏東賽嘉飛行場傳意外！男駕滑翔傘墜落 送醫搶救不治

從冬天到夏天…明低溫恐跌破10度 下周中南部高溫衝上30度

聽新聞
0:00 / 0:00

SBL／冠名改「凱撒基隆黑鳶」遭議員質疑 市府：打擊士氣

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，但因把「凱撒」冠在最前面兩字，引發爭議。市政府今天說明，指合約規範呈現企業品牌，目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊士氣。

針對凱撒基隆黑鳶籃球隊的冠名合作，基隆市政府今天出示合約書聲明指出，隊名依公開徵求規範訂定為「企業名稱＋基隆黑鳶籃球隊」，合約第六條也明確規範企業品牌呈現。

市府副發言人鍾明表示，此次冠名其實也是回應議會建議，並減低市府負擔。因經歷了第一次流標，後續由馥裕商旅（凱撒飯店連鎖） 取得冠名權。市府依照議會的建議，完成了這次的冠名合作，但目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊了士氣。

民進黨市議員張之豪昨在議會提出臨時動議，他說，市府去年編列3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，今年又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊，凱撒飯店子公司馥裕商旅公司贊助市府400萬元，隊名更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，「凱撒」兩個字放在「基隆」前面。

張之豪表示，中華職棒球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。基隆市政府相較凱撒出資最多，「基隆」被擠到後面。若此模式可行，民進黨市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」。

國民黨市議員連恩典也說，棒球隊獲得贊助，球團會在球衣繡上贊助商臂章，籃球隊也可在球衣繡贊助商，希望市府建立相關規範，否則日後又有其他企業贊助更多經費，一直放在前面，球隊名稱不就變得很長，基隆兩字可以保持在最前面。

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

籃球 SBL 基隆

延伸閱讀

基隆擬比照雙北增「法制及勞動處」 藍綠僵持表決通過修自治條例

基隆市修自治條例增設法制及勞動處 議會表決通過

SBL／為基隆籃球注入新動能 凱撒飯店連鎖冠名基隆黑鳶 

SBL／正式冠名「凱撒基隆黑鳶」籃球隊 要打出基隆人「悍」精神

相關新聞

SBL／冠名改「凱撒基隆黑鳶」遭議員質疑 市府：打擊士氣

基隆市政府前天宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，但因把「凱撒」冠在最前面兩字，引發爭議。市政府今天說明，指合約規範呈現企業品牌，目前的質疑，對努力推動基隆籃球的團隊來說，不僅是誤解，也打擊士氣。

TPBL／特攻板凳扣掉貝奇只得1分 夢想家轟18記三分球奪5連勝

4連勝的福爾摩沙夢想家隊今天在主場迎戰新北中信特攻隊，儘管在上半場一度領先達到17分，但特攻下半場在阿巴西領軍下一度展開反撲，但夢想家忻沃克在後兩節也狂飆4記三分球，幫助夢想家止血，最終就以100：91擊敗特攻，收下5連勝。

亞洲盃女足／面對衛冕軍中國大陸拚到延長賽才輸 中華隊無緣4強

中華女足隊今天在亞洲盃8強賽遭遇9度奪冠的中國大陸隊，在只要贏球就能提前取得重返世足賽的門票下，靠著門將程思瑜優異發揮，與衛冕軍一路以0：0拉鋸到延長賽，才在延長賽失掉2球，最終以0：2敗下陣來，雖然無緣4強，但仍有機會在入圍賽爭取暌違35年的世足賽門票。

拔河／室內世錦賽我國公開賽囊括8金7銀6銅最大贏家 明錦標賽登場

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天在台北小巨蛋續戰公開賽次日賽程，台灣男、女子拔河隊再接再厲，繼首日亮眼表現，再一口氣單日進帳5金、4銀、3銅，合計兩天公開賽拿下8金、7銀、6銅，橫掃參賽各國稱霸獎牌榜，提前為緊接登場的錦標賽做好暖身。

以「無懼．永續」作為賽會口號 中央大學三度作東迎全大運

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於今年5月2日至6日，在中央大學盛大舉行，這不僅是運動部成立後迎來的首屆全大運，也是中央大學第三度承辦全台大專校院最盛大體育賽會。暌違8年又扮東道主，中央大學今年以「無懼．永續」為核心主軸，持續創新突破，打造出別開生面的綠色運動盛會。

TPBL／東超6強賽限定 國王宣布戴維斯回鍋助拳

新北國王隊今天宣佈，簽回曾效力國王三個賽季的前中華男籃隊歸化球員戴維斯（Quincy Davis III），將回歸球隊並以東亞超級聯賽（EASL）限定球員身分與團隊並肩作戰，攜手挑戰亞洲頂尖列強。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。