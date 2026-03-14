TPBL／特攻板凳扣掉貝奇只得1分 夢想家轟18記三分球奪5連勝

4連勝的福爾摩沙夢想家隊今天在主場迎戰新北中信特攻隊，儘管在上半場一度領先達到17分，但特攻下半場在阿巴西領軍下一度展開反撲，但夢想家忻沃克在後兩節也狂飆4記三分球，幫助夢想家止血，最終就以100：91擊敗特攻，收下5連勝。

在農曆年節前拉出一波3連勝的夢想家，儘管在下半季開打後因為馬建豪效力世界盃資格賽中華隊期間發生腳踝韌帶撕裂傷勢缺陣，戰力受到影響，但年後首戰仍是擊敗海神拉出一波4連勝。

而今天在主場迎戰特攻，上半場夢想家一度靠著多點開花的攻勢在第二節初取得17分領先，不過到中場休息前的7分半鐘，夢想家卻突然出現進攻無預警斷電的狀況，僅再有1分進帳，讓特攻反打出波13：1的攻勢，上半場打完追到僅剩5分差。

易籃後兩隊手感持續加溫，特攻阿巴西個人單節猛轟13分，但夢想家霍爾曼也從板凳殺出，個人單節命中3顆三分球拿下14分，幫助夢想家將領先差距再擴大，第四節忻沃克更是接續火力，單節再度砍進3顆三分球，助夢想家穩住領先優勢，反觀特攻卻在追分階段出現要命失誤，最終讓夢想家以9分差距收下5連勝。

夢想家今天共計6人得分上雙，團隊投進18記三分球，其中忻沃克投進6記三分球拿下20分，霍爾曼也投進3記三分球拿下20分；至於特攻則以阿巴西24分最佳，但板凳球員合計僅拿下8分，其中洋將貝奇一人就包辦7分。