拔河／我國男隊勇摘600公斤級金牌 以全勝戰績成功衛冕王座

「2026年台北世界室內拔河錦標賽」今天展開壓軸戲碼的錦標賽，台灣代表隊在上午的男子600公斤級不僅八戰全勝，更成功衛冕王座，也將首面金牌留在台灣。

由於本屆賽事在自家舉辦，男子代表隊比往常更早備戰，特別是體重回升、耐力準備與戰術模擬。總教練陳建文表示，台灣面對荷蘭、英格蘭等高大的歐洲隊伍，本就無身材優勢，如果體重沒辦法占上風，比賽就只能趨於被動。

冠軍賽面對進攻型的荷蘭隊，台灣採取耐力戰。陳建文指出，荷蘭的進攻有三種模式，他們賽前擬定戰術就是破解力量值最高的強力拉法，讓對手無法發揮。不過，他也提到最大挑戰是最有優勢的拉法，在本次賽事容易遭判定為鎖繩，但透過前兩天的公開賽暖身，已成功進行大幅度的調整。

世界室內拔河錦標賽中華隊贏得男子600公斤金牌。圖／中華民國拔河運動協會提供

現年52歲的陳圳龍是陣中最年長隊員，目前是台北市立大學陸上運動學系專技助理教授，也是台北市立大學拔河隊教練。曾為標槍選手的陳圳龍從民國81年開始練拔河至今，談到這面得來不易的金牌，他不禁哽咽，「我們是為了自己的榮耀，大家有共同目標，就是這樣相知相惜。」

除了資源少之外，隊員平時都有各自的工作，只能在周末、假日集訓。隊長劉光祐也回應，最困擾的是配合訓練時間，他說：「每個人要想辦法、願意擠出一點時間來，如果大家不願意，這個團隊也就練不起來。」

台灣在11日過磅後，全隊3天內將急速減重的100公斤吃回70公斤，劉光祐強調，自己在一個半月內從90公斤減到74公斤，最困難的是脫水及這3天要把體重補回來的過程。再加上世錦賽從下一屆開始改為每年舉辦，這次比完賽後不久，又將為2027年於義大利舉辦的室內世錦賽集訓團練。