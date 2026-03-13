SBL／基隆黑鳶藍球隊改名…「凱撒」贊助掛最前惹議 謝國樑：可討論

基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，有議員今天在議會提出臨時動議表示，指市府投資球隊5500萬元，凱撒贊助市府400萬元，「基隆」兩字卻被往後「擠」可議。市長謝國樑說，針對隊名樂意與議員討論。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰昨指出，在了解球隊經營理念與方向後，凱撒認同球隊穩健經營、重視基礎培養，因此決定以冠名贊助方式支持球隊。

民進黨市議員張之豪今天在議會提出臨時動議，他說，市府去年編列3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，今年又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊，凱撒飯店子公司馥裕商旅公司贊助市府400萬元，隊名更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，「凱撒」兩個字放在「基隆」前面。

張之豪表示，中華職棒球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。基隆市政府相較凱撒出資最多，「基隆」被擠到後面。若此模式可行，民進黨市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」。

國民黨市議員連恩典說，棒球隊獲得贊助，球團會在球衣繡上贊助商臂章，籃球隊也可在球衣繡贊助商，希望市府建立相關規範，否則日後又有其他企業贊助更多經費，一直放在前面，球隊名稱不就變得很長，基隆兩子可以保持在最前面。

謝國樑說明，市府都是依照規範來進行，想辦法陸續與各界合作，讓各界都能共同參與黑鳶隊，球衣部分，未來也希望能找到更多贊助商，另有民眾也透過官方平台參與支持。

謝國樑表示，針對近期表現很好的「凱撒基隆黑鳶隊」或「基隆黑鳶凱撒隊」，又或是「基隆凱撒黑鳶隊」，市府樂意在私下或專案會議與議員討論隊名。

議長童子瑋做結論指出，兩議所提很有道理，正式名稱應有明確合理的規範。

