快訊

百元小火鍋只剩回憶…三媽臭臭鍋4月起全面漲價 最貴一鍋衝上200元

政大博士論文遭爆AI虛構文獻 中山社會學教授詫異：我成政大民族學博士？

卓榮泰赴日看球惹議 今秀包機單據…華航前機師精算打臉揭價差

SBL／基隆黑鳶藍球隊改名…「凱撒」贊助掛最前惹議 謝國樑：可討論

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，有議員今天在議會提出臨時動議表示，指市府投資球隊5500萬元，凱撒贊助市府400萬元，「基隆」兩字卻被往後「擠」可議。市長謝國樑說，針對隊名樂意與議員討論。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰昨指出，在了解球隊經營理念與方向後，凱撒認同球隊穩健經營、重視基礎培養，因此決定以冠名贊助方式支持球隊。

民進黨市議員張之豪今天在議會提出臨時動議，他說，市府去年編列3000萬元成立基隆黑鳶籃球隊，今年又要投入2500萬元，共投資5500萬元支持球隊，凱撒飯店子公司馥裕商旅公司贊助市府400萬元，隊名更名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，「凱撒」兩個字放在「基隆」前面。

張之豪表示，中華職棒球隊也有許多贊助商，球團會將贊助商標誌繡在球衣，但不會變動球隊名稱。基隆市政府相較凱撒出資最多，「基隆」被擠到後面。若此模式可行，民進黨市議員也湊400萬元，是否可更名為「民進黨基隆黑鳶籃球隊」。

國民黨市議員連恩典說，棒球隊獲得贊助，球團會在球衣繡上贊助商臂章，籃球隊也可在球衣繡贊助商，希望市府建立相關規範，否則日後又有其他企業贊助更多經費，一直放在前面，球隊名稱不就變得很長，基隆兩子可以保持在最前面。

謝國樑說明，市府都是依照規範來進行，想辦法陸續與各界合作，讓各界都能共同參與黑鳶隊，球衣部分，未來也希望能找到更多贊助商，另有民眾也透過官方平台參與支持。

謝國樑表示，針對近期表現很好的「凱撒基隆黑鳶隊」或「基隆黑鳶凱撒隊」，又或是「基隆凱撒黑鳶隊」，市府樂意在私下或專案會議與議員討論隊名。

議長童子瑋做結論指出，兩議所提很有道理，正式名稱應有明確合理的規範。

基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影

張之豪 凱撒 謝國樑 籃球

延伸閱讀

影／仁愛區說明會提這8項有感政績 謝國樑：我的風格實實在在不浮誇

基隆碇內大排又現泡沫汙染 停抽自來水

SBL／為基隆籃球注入新動能 凱撒飯店連鎖冠名基隆黑鳶 

SBL／正式冠名「凱撒基隆黑鳶」籃球隊 要打出基隆人「悍」精神

相關新聞

TPBL／東超6強賽限定 國王宣布戴維斯回鍋助拳

新北國王隊今天宣佈，簽回曾效力國王三個賽季的前中華男籃隊歸化球員戴維斯（Quincy Davis III），將回歸球隊並以東亞超級聯賽（EASL）限定球員身分與團隊並肩作戰，攜手挑戰亞洲頂尖列強。

SBL／基隆黑鳶藍球隊改名…「凱撒」贊助掛最前惹議 謝國樑：可討論

基隆市政府昨宣布基隆黑鳶籃球隊由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，有議員今天在議會提出臨時動議表示，指市府投資球隊5500萬元，凱撒贊助市府400萬元，「基隆」兩字卻被往後「擠」可議。市長謝國樑說，針對隊名樂意與議員討論。

以「無懼．永續」作為賽會口號 中央大學三度作東迎全大運

115年全國大專校院運動會（簡稱全大運）將於今年5月2日至6日，在中央大學盛大舉行，這不僅是運動部成立後迎來的首屆全大運，也是中央大學第三度承辦全台大專校院最盛大體育賽會。暌違8年又扮東道主，中央大學今年以「無懼．永續」為核心主軸，持續創新突破，打造出別開生面的綠色運動盛會。

UBA／中信管理學院寫隊史新頁 複賽第一種子首闖小巨蛋4強

114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，台南市中信金融管理學院昨天在輔仁大學體育館以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。這場勝利不僅象徵中信女籃邁入全新里程碑，更延續球隊本季最鮮明的特色：高壓防守與快速轉換。

PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

即將在下周出征東超6強賽的桃園璞園領航猿，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中展現絕佳狀態，在盧峻翔單場猛轟27分領軍下，一度取得24分領先優勢，最終也以18分差距取勝，賽後領航猿總教練卡米諾斯也直言，接下來球隊將放在更大的目標，那就是東超6強賽。

PLG／盧峻翔飆27分領航猿大勝富邦勇士 備戰東超6強狀態佳

台北富邦勇士今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿，即將在下周前往澳門參加東超6強賽的領航猿，在上半場一度領先富邦勇士達到24分之多，儘管易籃後古德溫也帶動反撲，一度追到僅剩6分距，但領航猿在多點開花攻勢下，最終仍是109：91大勝富邦勇士，收下2連勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。