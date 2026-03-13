TPBL／東超6強賽限定 國王宣布戴維斯回鍋助拳
新北國王隊今天宣佈，簽回曾效力國王三個賽季的前中華男籃隊歸化球員戴維斯（Quincy Davis III），將回歸球隊並以東亞超級聯賽（EASL）限定球員身分與團隊並肩作戰，攜手挑戰亞洲頂尖列強。
本賽季一度代表PLG新軍洋基工程隊出賽的戴維斯，在日前因個人生涯規畫與洋基工程達成不再合作協議，而今天則是被前東家國王簽回，即將在下周隨隊前往澳門參加東超6強賽。
針對此次補強，國王總經理毛加恩說：「在東超場上，戴維斯可以為球隊帶來禁區對抗高度及經驗，這些都是贏球關鍵。他對球隊體系有一定的熟悉度，目前戴維斯已投入國王練球準備東超賽事，我們期待他發揮禁區守護者的本色，和球隊在東超舞台爭取榮譽。」
