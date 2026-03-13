快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
中信管理學院隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。圖／中信金融管理學院提供
114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，台南市中信金融管理學院昨天在輔仁大學體育館以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。這場勝利不僅象徵中信女籃邁入全新里程碑，更延續球隊本季最鮮明的特色：高壓防守與快速轉換。

本場比賽中信首節便打出27：14攻勢奠定基礎，之後一路保持領先優勢，最終以99：69擊敗佛光，完成複賽收官戰。數據顯示，中信本場持續展現壓迫式防守威力，迫使佛光出現高達41次失誤，搭配大量抄截與快攻得分，成功掌控整場比賽節奏。

事實上，中信在前一場對文化大學的關鍵戰役中，也曾迫使對手出現40次失誤，連續兩場比賽讓對手出現「40次以上失誤」，已成為本季UBA女一級最具代表性的防守指標。

總教練何正峰賽後指出，中信能夠連續兩場迫使對手出現40次失誤，並不是臨時調整，而是長期建立的防守理念，「其實沒有做什麼特別的改變，我一直都很重視防守。我們的概念很簡單，就是防守帶動進攻。女生比賽要像男生一樣打快節奏其實不容易，所以我們希望透過壓迫防守製造抄截，再轉換快攻，把整場比賽節奏拉快。」

以複賽第一名晉級小巨蛋四強，何正峰坦言這只是球隊的階段性目標。他表示，小巨蛋決賽舞台將是另一種挑戰，目前球隊陣容約有一半球員具備小巨蛋決賽經驗，另一半則是首次登上這個舞台，「在那麼空曠的場館打球，空間感和壓力都不一樣，多少都會有一點緊張。我一直跟她們說，專注在防守就好，不要想太多。只要防守做好，給對手強烈壓迫感，比賽自然會順起來。」

中信金融管理學院／運動產業管理學程主任顏君彰則表示，本季球隊能持續突破成績，也要感謝贊助企業的支持，「正因為有企業夥伴的協助，才能補足球隊資源上的不足。」他也期待未來能有更多企業加入，支持女性在競技運動領域的發展。

此外，學校也結合專業學程與運動科技發展，邀請國家運動科學中心成員擔任課程業師與運動團隊顧問，協助強化運動資訊科技應用，並拓展運動行銷與市場連結。同時委由富博創意設計團隊進行專業刊物與運動商品設計，讓學術、產業與運動實務能夠融合應用，也為學生球員規劃更完整的職涯發展。

PLG／盧峻翔飆27分領航猿大勝富邦勇士 備戰東超6強狀態佳

台北富邦勇士今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿，即將在下周前往澳門參加東超6強賽的領航猿，在上半場一度領先富邦勇士達到24分之多，儘管易籃後古德溫也帶動反撲，一度追到僅剩6分距，但領航猿在多點開花攻勢下，最終仍是109：91大勝富邦勇士，收下2連勝。

PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

即將在下周出征東超6強賽的桃園璞園領航猿，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中展現絕佳狀態，在盧峻翔單場猛轟27分領軍下，一度取得24分領先優勢，最終也以18分差距取勝，賽後領航猿總教練卡米諾斯也直言，接下來球隊將放在更大的目標，那就是東超6強賽。

UBA／中信管理學院寫隊史新頁 複賽第一種子首闖小巨蛋4強

足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全台各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

UBA／金門來台逐夢 黃羽婷打三隊終於攻蛋

離開從小成長的金門，黃羽婷大學來台打球就設下「攻蛋」夢想，從大學台體大、研究所美和科大到114學年加入中信學院，她的小巨蛋打球目標終於在今年實現，且中信不但隊史首度打進小巨蛋，今天114學年UBA公開女一級六強複賽最終戰以99：69擊敗佛光大學，更搶下頭號種子。

UBA／學大谷翔平刷抹茶慶祝 世新女將開心攻蛋

第四節最後2分多鐘拋進三分球後，世新大學大四中鋒蔡佑蓮比出「刷抹茶」慶祝手勢，助隊以74：64拿下114學年UBA公開女一級複賽最終戰勝利，她透露模仿日本隊經典賽的慶祝手勢是賽前就說好，用動作帶動團隊氣勢。

