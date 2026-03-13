快訊

足球／中等學校11人制足球聯賽最終戰 傳統名校突圍圓夢戰場

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
台中五權國中來勢洶洶，將在國女組決賽力求二連霸。圖／中華民國高級中等學校體育總會提供
台中五權國中來勢洶洶，將在國女組決賽力求二連霸。圖／中華民國高級中等學校體育總會提供

114學年度中等學校足球聯賽（11人制）決賽賽事，於3月10日至15日在輔仁大學足球場開踢，來自全台各地的高中與國中頂尖校隊，在歷經數個月的預賽與複賽激戰後，最終脫穎而出的八強隊伍將展開為期六天的巔峰對決，角逐象徵校園足球最高榮譽的冠軍金盃。

本學年度賽事共計94支國高中隊伍參賽，最後的決賽由各組八強隊伍進行對戰，角逐最後冠軍。而今年高男組的參賽隊伍實力更勝以往，最後四強隊伍有別以往，將由台南北門高中、新北華僑高中、高雄路竹高中及新北竹圍高中對戰。高女組部分，再度由熟悉的四強對戰組合，花蓮體育高中、高雄中山工商、新北醒吾高中及台中惠文高中碰頭較勁，各隊都展現了強大的爭冠決心。

國女組賽事方面，由台中五權國中、新北醒吾高中（國中部）、新北自強國中及花蓮秀林國中踢進四強，以複賽第一踢入決賽的五權國中，來勢洶洶力求二連霸，對手是新北自強國中。國男組賽事依舊戰況激烈，去年的冠亞季軍隊伍花蓮美崙國中、台中黎明國中及高雄鳳西國中，只有台中黎明國中踢進冠軍戰，將與新竹市建功國中爭霸。

運動部表示，每學年度的學生足球聯賽中，均有許多表現優異的球員，並有多名U17、U20中華代表隊新星選手出戰，這不僅是一場足球競技，更是各校基層足球文化與精神傳承的深度對話。從哨聲響起的那一刻起，場上球員將以最精湛的控球技術與戰術配合，詮釋對足球運動的熱愛與執著。本學年度決賽四強賽事將於名衍行銷Youtube頻道、Hami Video及民視台灣台轉播，歡迎所有熱愛足球的朋友們到場或透過螢幕，為這群追逐夢想的足球少年加油打氣，一同見證114學年度最強校隊的誕生。

足球 籃球

相關新聞

TPBL／東超6強賽限定 國王宣布戴維斯回鍋助拳

新北國王隊今天宣佈，簽回曾效力國王三個賽季的前中華男籃隊歸化球員戴維斯（Quincy Davis III），將回歸球隊並以東亞超級聯賽（EASL）限定球員身分與團隊並肩作戰，攜手挑戰亞洲頂尖列強。

UBA／中信管理學院寫隊史新頁 複賽第一種子首闖小巨蛋4強

114學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級六強複賽最終戰，台南市中信金融管理學院昨天在輔仁大學體育館以99：69大勝佛光大學，不僅以30分差距收下勝利，更以複賽4勝1敗的戰績鎖定第一種子，隊史首度挺進台北小巨蛋四強舞台。這場勝利不僅象徵中信女籃邁入全新里程碑，更延續球隊本季最鮮明的特色：高壓防守與快速轉換。

PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

即將在下周出征東超6強賽的桃園璞園領航猿，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中展現絕佳狀態，在盧峻翔單場猛轟27分領軍下，一度取得24分領先優勢，最終也以18分差距取勝，賽後領航猿總教練卡米諾斯也直言，接下來球隊將放在更大的目標，那就是東超6強賽。

PLG／盧峻翔飆27分領航猿大勝富邦勇士 備戰東超6強狀態佳

台北富邦勇士今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿，即將在下周前往澳門參加東超6強賽的領航猿，在上半場一度領先富邦勇士達到24分之多，儘管易籃後古德溫也帶動反撲，一度追到僅剩6分距，但領航猿在多點開花攻勢下，最終仍是109：91大勝富邦勇士，收下2連勝。

UBA／金門來台逐夢 黃羽婷打三隊終於攻蛋

離開從小成長的金門，黃羽婷大學來台打球就設下「攻蛋」夢想，從大學台體大、研究所美和科大到114學年加入中信學院，她的小巨蛋打球目標終於在今年實現，且中信不但隊史首度打進小巨蛋，今天114學年UBA公開女一級六強複賽最終戰以99：69擊敗佛光大學，更搶下頭號種子。

