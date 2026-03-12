快訊

PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
領航猿將在下周前往澳門參加東超6強賽。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿將在下周前往澳門參加東超6強賽。圖／桃園璞園領航猿提供

即將在下周出征東超6強賽的桃園璞園領航猿，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中展現絕佳狀態，在盧峻翔單場猛轟27分領軍下，一度取得24分領先優勢，最終也以18分差距取勝，賽後領航猿總教練卡米諾斯也直言，接下來球隊將放在更大的目標，那就是東超6強賽。

去年在東超拿下亞軍的領航猿，本季東超再度從被視為死亡之組的分組中脫穎而出晉級到6強賽，有機會在東超舞台再度挑戰佳績，在啟程前夕，他們也在今天作客富邦勇士主場，也是他們在農曆春節連假後，暌違5周再度出賽。

對於球隊在休兵多日後再度出賽，就在富邦勇士主場一度領先對手高達24分，最終也以18分差距取勝，領航猿總教練卡米諾斯也直言對球隊表現感到滿意，「這對我們來說很棒的勝利，因為我們有五周沒有比賽，一開始不太確定會打出什麼樣內容，但這場總體來說速度、傳球做得很好，只有下半場剛開打有點停滯，但上半場有15次助攻，下半場在暫停過後，也有慢慢找回節奏。接下來要專注在更大目標，就是東超六強賽。」

而今天投進4記三分球拿下27分的盧峻翔也表示，儘管球隊已經一段時間沒有出賽，但今天依舊打出很熟悉並有很好的團隊表現，也證明領航猿是隨時做好準備的球隊，也期待接下來前往澳門參加東超賽事能夠延續下去。

領航猿 盧峻翔 籃球 富邦勇士

相關新聞

SBL／為基隆籃球注入新動能 凱撒飯店連鎖冠名基隆黑鳶 

SBL基隆黑鳶籃球隊今天舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式冠名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立法委員林沛祥、中華民國籃球協會李雲翔秘書長，以及多家企業夥伴與體育界代表出席見證，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能。

PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

PLG／盧峻翔飆27分領航猿大勝富邦勇士 備戰東超6強狀態佳

台北富邦勇士今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿，即將在下周前往澳門參加東超6強賽的領航猿，在上半場一度領先富邦勇士達到24分之多，儘管易籃後古德溫也帶動反撲，一度追到僅剩6分距，但領航猿在多點開花攻勢下，最終仍是109：91大勝富邦勇士，收下2連勝。

UBA／金門來台逐夢 黃羽婷打三隊終於攻蛋

離開從小成長的金門，黃羽婷大學來台打球就設下「攻蛋」夢想，從大學台體大、研究所美和科大到114學年加入中信學院，她的小巨蛋打球目標終於在今年實現，且中信不但隊史首度打進小巨蛋，今天114學年UBA公開女一級六強複賽最終戰以99：69擊敗佛光大學，更搶下頭號種子。

UBA／學大谷翔平刷抹茶慶祝 世新女將開心攻蛋

第四節最後2分多鐘拋進三分球後，世新大學大四中鋒蔡佑蓮比出「刷抹茶」慶祝手勢，助隊以74：64拿下114學年UBA公開女一級複賽最終戰勝利，她透露模仿日本隊經典賽的慶祝手勢是賽前就說好，用動作帶動團隊氣勢。

NCAA／賀博全票入選常春藤第1隊 跟上偶像林書豪步伐

身披NCAA哈佛大學男籃球衣的台美混血好手賀博，本季場均取得17.1分高居聯盟第2，今天以全票之姿首度獲選常春藤聯盟年度...

