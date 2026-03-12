PLG／東超6強前大勝富邦勇士 盧峻翔：證明我們隨時準備好

即將在下周出征東超6強賽的桃園璞園領航猿，今天在作客台北富邦勇士主場的賽事中展現絕佳狀態，在盧峻翔單場猛轟27分領軍下，一度取得24分領先優勢，最終也以18分差距取勝，賽後領航猿總教練卡米諾斯也直言，接下來球隊將放在更大的目標，那就是東超6強賽。

去年在東超拿下亞軍的領航猿，本季東超再度從被視為死亡之組的分組中脫穎而出晉級到6強賽，有機會在東超舞台再度挑戰佳績，在啟程前夕，他們也在今天作客富邦勇士主場，也是他們在農曆春節連假後，暌違5周再度出賽。

對於球隊在休兵多日後再度出賽，就在富邦勇士主場一度領先對手高達24分，最終也以18分差距取勝，領航猿總教練卡米諾斯也直言對球隊表現感到滿意，「這對我們來說很棒的勝利，因為我們有五周沒有比賽，一開始不太確定會打出什麼樣內容，但這場總體來說速度、傳球做得很好，只有下半場剛開打有點停滯，但上半場有15次助攻，下半場在暫停過後，也有慢慢找回節奏。接下來要專注在更大目標，就是東超六強賽。」

而今天投進4記三分球拿下27分的盧峻翔也表示，儘管球隊已經一段時間沒有出賽，但今天依舊打出很熟悉並有很好的團隊表現，也證明領航猿是隨時做好準備的球隊，也期待接下來前往澳門參加東超賽事能夠延續下去。