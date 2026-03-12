PLG／盧峻翔飆27分領航猿大勝富邦勇士 備戰東超6強狀態佳

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
盧峻翔攻下27分。圖／桃園璞園領航猿提供
台北富邦勇士今天在主場迎戰聯盟戰績龍頭桃園璞園領航猿，即將在下周前往澳門參加東超6強賽的領航猿，在上半場一度領先富邦勇士達到24分之多，儘管易籃後古德溫也帶動反撲，一度追到僅剩6分距，但領航猿在多點開花攻勢下，最終仍是109：91大勝富邦勇士，收下2連勝。

富邦勇士在前一場比賽大勝獵鷹終止3連敗後，今天在主場迎戰領航猿，不過上半場富邦勇士卻出現失誤偏多的狀況，開賽就被領航猿打出12：5攻勢，其中領航猿「夜王」盧峻翔上半場更是火力全開拿下17分，幫助領航猿一度取得最多24分領先，半場打完也還保有12分領先。

不過易籃後富邦勇士展開反撲，在古德溫領軍下一度追到僅剩6分差距，但隨後領航猿在李家慷領軍下打出13：0的攻勢，並在第三節打完反將領先再擴大到19分。

第四節富邦勇士雖然一度將差距縮小到15分，但李家慷的三分球命中也澆熄了富邦勇士反撲氣燄，最終領航猿也再將差距擴大到20分以上，並以18分差距拿下2連勝。

領航猿今天以盧峻翔投進4記三分球拿下27分表現最佳，賽後他也強調，在這場比賽結束後，球隊下周就將出征東超6強賽，也希望能在出發前調整出好狀態，「就像今天看到的比賽，我們還是彼此很有默契，互相信任，延續團隊精神。」

除了盧峻翔外，領航猿阿提諾今天也有20分進帳，李家慷拿下14分；至於富邦勇士除了古德溫與揚科維奇分別攻下28分與20分外，其他球員得分皆未達雙位數。

阿提諾 李家慷 籃球 盧峻翔 富邦勇士 桃園璞園領航猿

