UBA／金門來台逐夢 黃羽婷打三隊終於攻蛋

離開從小成長的金門，黃羽婷大學來台打球就設下「攻蛋」夢想，從大學台體大、研究所美和科大到114學年加入中信學院，她的小巨蛋打球目標終於在今年實現，且中信不但隊史首度打進小巨蛋，今天114學年UBA公開女一級六強複賽最終戰以99：69擊敗佛光大學，更搶下頭號種子。

中信昨天力退衛冕軍文化大學，在小巨蛋進行的4強決賽門票就已到手，今天再以勝場為六強複賽完美作結，攻下10分、4抄截的黃羽婷笑說，昨天比較開心是擊敗文化，興奮後才發現自己終於實現夢想。

「我籃球路上一直很努力，不斷追夢，很慶幸自己沒有放棄。」想到6年UBA生涯有些哽咽，黃羽婷提到，從小在金門看轉播，看很多人到小巨蛋比賽，高中加入球隊時原本沒想太多，是教練鼓勵她大學可以到台體大試試看，才種下她挑戰小巨蛋的種子。

大學沒能實踐的夢想，身高156公分的黃羽婷畢業後加入美和科大繼續追逐，不料美和去年6強賽失利後球隊又解散，讓她覺得「差不多了」，已經決定就業賺錢。

「打完美和我就不想打了，想幫忙家裡，但爸爸、媽媽、姊姊都說，我還有一年，可以再試試看，她們很為我驕傲，我也想當第一個金門人，在小巨蛋打球。」提到家人眼眶又有些濕潤，黃羽婷笑說，六強複賽前，金門的一票親朋好友就和她說，已經訂好4月UBA決賽時的來台機票，讓她六強複賽打得更賣力，為自己也為背後支持的力量而戰。

複賽最後三戰得分都達兩位數，黃羽婷成中信首闖決賽的重要功臣，但她透露其實低潮許久，找隊友李柔妤哭過好幾次，直到複賽第二戰才找回狀態。

過往從沒進入過小巨蛋，黃羽婷UBA生涯最後兩戰將踏上夢想舞台，她笑說：「把該做的工作做好，享受舞台，把正能量的力量傳染給隊友。」