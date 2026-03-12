快訊

UBA／學大谷翔平刷抹茶慶祝 世新女將開心攻蛋

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導

第四節最後2分多鐘拋進三分球後，世新大學大四中鋒蔡佑蓮比出「刷抹茶」慶祝手勢，助隊以74：64拿下114學年UBA公開女一級複賽最終戰勝利，她透露模仿日本隊經典賽的慶祝手勢是賽前就說好，用動作帶動團隊氣勢。

「賽前教練就說投進三分要比（刷茶慶祝手勢），（游）沁樺愛棒球，賽前我們也會一起比『團結一心』手勢，氣氛很好。」蔡佑蓮笑說前幾天團隊都有關心經典賽，今天說好學和大谷翔平一樣的慶祝手勢，不過學妹們比較害羞，沒有真的進一顆外線就做一次。

預賽第三階段因傷全程免戰的蔡佑蓮，今天只拿5分但都很有「存在感」，第二節投進壓哨球，助隊帶著35：29領先進入下半場；第四節台師大一波猛攻將兩位數差距追到64：67，蔡佑蓮進攻時間到點前的一拋又驚奇破網，這記幸運球中斷台師大反撲氣勢，分數也一直停在64分，以敗場結束今年賽季。

賽前就已確定晉級4強的世新，上季在人手吃緊下仍延續前進小巨蛋決賽任務，今年一口氣補進7名大一，包括外籍生圖塔妮（Sienna Tutani），幾名新生也成即戰力，今天林映樺攻下11分、米都愛巴高揚投進4記三分球在內的12分，圖塔妮則有9分11籃板貢獻，成世新下月決賽「攻蛋」的重要成員。

蔡佑蓮提到，外籍生圖塔妮個性雖害羞但好相處又隨和，隊友常揪她吃飯，也帶她去唱歌，新成員不但會用中文唱兩句〈愛我別走〉副歌，也會說「好累」，十分融入台灣生活。

團隊氣氛和樂，蔡佑蓮期待決賽最後兩戰能展現最好表現，「誰不想贏球？有這機會最好，但不敢去想（冠軍），就像教練說的，我們太想時就會迷失自我而失常，做好該有本分。」

今年UBA決賽將於4月17日到19日在台北小巨蛋登場，女子組四強都已出爐，由衛冕軍文化大學、中信學院、世新和北市大學挑戰最後金盃。

日本隊 UBA 台師大 籃球

相關新聞

SBL／為基隆籃球注入新動能 凱撒飯店連鎖冠名基隆黑鳶 

SBL基隆黑鳶籃球隊今天舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式冠名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立法委員林沛祥、中華民國籃球協會李雲翔秘書長，以及多家企業夥伴與體育界代表出席見證，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能。

NCAA／賀博全票入選常春藤第1隊 跟上偶像林書豪步伐

身披NCAA哈佛大學男籃球衣的台美混血好手賀博，本季場均取得17.1分高居聯盟第2，今天以全票之姿首度獲選常春藤聯盟年度...

TPBL／健走活動抽iPhone 17 雲豹啦啦隊到場應援

台啤永豐雲豹隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」受邀出席台北海洋科技大學慶祝創校60週年「揚帆一甲子 航向新世代」紀念健走活動，為響應這場別具意義的盛會，球團熱血號召全體豹迷，一同報名參與3月28日盛大舉辦的「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走活動，以健走迎接健康、共享歡樂週末。

SBL／正式冠名「凱撒基隆黑鳶」籃球隊 要打出基隆人「悍」精神

基隆黑鳶籃球隊今天舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能，希望打出基隆人「悍」的精神及不服輸的個性，

TPBL／夢想家《變形金剛》主題周 柯博文化身最強戰友連兩日開球助陣

TPBL福爾摩沙夢想家隊將於14、15日農曆年後重返台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹隊。本周球團攜手深受大小朋友喜愛的《變形金剛》打造主題周，並推出聯名周邊商品系列。消息一公佈後好評不斷 ，球團隨即加碼安排兩日賽事將邀請柯博文擔任開球嘉賓，並於賽後舉辦拍照會活動。誠摯邀請大朋友、小朋友一同進場為主場注入能量，在熱血氛圍中感受《變形金剛》的魅力，讓力量席捲洲際迷你蛋。

