TPBL／健走活動抽iPhone 17 雲豹啦啦隊到場應援

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雲豹隊號召球迷參加「揚帆一甲子航向新世代」。圖／雲豹隊提供
台啤永豐雲豹隊專屬啦啦隊「浪LIVE電豹女」受邀出席台北海洋科技大學慶祝創校60週年「揚帆一甲子 航向新世代」紀念健走活動，為響應這場別具意義的盛會，球團熱血號召全體豹迷，一同報名參與3月28日盛大舉辦的「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走活動，以健走迎接健康、共享歡樂週末。

本次盛會「浪LIVE電豹女」特別派出草莓、語萱、奶糖、仔仔與Yuki五位人氣女孩到場應援，女孩們不僅會在起跑線為參賽者加油打氣，更將帶來電力滿載的精彩表演，陪伴所有報名參與的豹迷與民眾一同見證社子島的蛻變與河岸之美，想要與超香女神們近距離互動、共度健康又充滿活力的週末。

除了有電豹女神相伴，主辦單位更端出誠意滿滿的「豹好康」活動內容，健走沿途將提供超狂的烤乳豬、咖啡與新鮮水果等豐富補給品，完賽者還能獲得紀念毛巾、巧克力、醬油等專屬實用紀念品，讓參與民眾滿載而歸。

本次健走路線分為從台北海洋科大士林校區出發的「健康組6K」，以及從洲美屈原宮出發的「漫步組1.5K」，大小朋友皆具參賽報名資格，終點站精心安排於「兒童新樂園」，抵達終點後不僅享有樂園玩到飽的專屬資格，更能參與歡樂派對，晚間還將上演璀璨的66秒煙火秀，活動最後將祭出超級大禮，幸運的完賽者有機會抽中iPhone 17以及桃園大溪笠復威斯汀渡假酒店住宿券等多項豪華大獎。

台啤永豐雲豹邀請所有豹迷與大眾一同共襄盛舉，為健康與榮耀邁開步伐，「揚帆一甲子航向新世代」60週年紀念健走活動將於3月28日上午10點到晚上6點熱鬧登場，報名截止時間至3月18日晚間23點59分止。

