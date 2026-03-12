快訊

NCAA／賀博全票入選常春藤第1隊 跟上偶像林書豪步伐

中央社／ 台北12日電
曾代表中華男籃隊的賀博就讀哈佛大學，NCAA獲選常春藤聯盟年度第1隊。 黃義書
身披NCAA哈佛大學籃球衣的台美混血好手賀博，本季場均取得17.1分高居聯盟第2，今天以全票之姿首度獲選常春藤聯盟年度第1隊，跟上偶像台裔球星林書豪步伐。

全美大學體育聯盟（NCAA）常春藤聯盟今天公布2025-26男籃賽季的主要獎項，其中去年榮膺最佳新秀的賀博（Robert Hinton），獲得一致認可入選年度第1隊陣容，而另外兩名隊友巴蒂埃斯（Thomas BattiesII）、皮格（Chandler Piggé）則進入年度第2隊，讓哈佛男籃成為本季常春藤聯盟坐擁最多入選年度陣容球員的學校。

根據哈佛男籃的官網指出，度過菜鳥球季的賀博本季持續進化，不僅扛下更多責任，場均貢獻17.1分、4.7籃板、2.1助攻、1.4抄截數據，外帶投籃命中率高達50%，罰球命中率也超過80%，尤其場均得分高居聯盟第2，累計24場得分達到雙位數，還兩度突破30分。

如今賀博跟上偶像台裔球星林書豪的步伐，同樣躋身常春藤聯盟年度第1隊，接下來賀博將率領哈佛男籃征戰常春藤聯盟錦標賽，預計於台灣時間15日凌晨迎戰賓州大學，而哥哥賀丹（Adam Hinton）所屬的康乃爾大學則挑戰龍頭的耶魯大學，全力爭取唯一1張「三月瘋」門票。

林書豪 賀博 哈佛大學 籃球

