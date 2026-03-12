SBL／為基隆籃球注入新動能 凱撒飯店連鎖冠名基隆黑鳶 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
凱撒飯店連鎖正式冠名贊助基隆黑鳶籃球隊。圖／凱撒基隆黑鳶隊提供
凱撒飯店連鎖正式冠名贊助基隆黑鳶籃球隊。圖／凱撒基隆黑鳶隊提供

SBL基隆黑鳶籃球隊今天舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式冠名為「凱撒基隆黑鳶籃球隊」，基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立法委員林沛祥、中華民國籃球協會李雲翔秘書長，以及多家企業夥伴與體育界代表出席見證，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰表示，凱撒飯店連鎖長期關注體育發展，過去持續投入棒球、射箭與壘球等多項運動項目。對企業而言，投入體育不只是品牌合作，更希望透過實際行動參與城市與社會發展，支持台灣運動環境持續成長。

林柏翰更提到，在了解基隆黑鳶籃球隊的經營理念與發展方向後，凱撒飯店連鎖認同球隊穩健經營、重視基礎培養的理念，因此決定以冠名贊助方式支持球隊。未來也期待透過企業與球隊的合作，一同推動基隆籃球發展，並為台灣職業運動注入更多能量。

基隆長年培養出許多優秀籃球人才，也累積了深厚的籃球文化。產發處副處長黃毅維表示，市府將持續與凱撒基隆黑鳶籃球隊合作，推動校園體育與社區運動發展，透過職業球隊與賽事活動帶動城市運動風氣，讓更多年輕世代有機會接觸籃球運動。

凱撒基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸也表示，職業運動的長期發展離不開企業支持，感謝凱撒飯店連鎖看見球隊的努力與決心，願意與球隊攜手前進。凱撒基隆黑鳶籃球隊自成立以來，辦理校園巡迴與寒假籃球訓練營，讓更多學生接觸專業訓練環境。隨著主場賽事回到基隆體育館，球團透過場館視覺規劃與主場活動設計，營造在地球隊氛圍，並透過門票回饋，鼓勵更多市民進場支持。此外，SBL賽事各級學校學生只要憑「有效學生證」就能免費進場觀賽，歡迎學生也能一起來為基隆主場吶喊。

目前凱撒基隆黑鳶籃球隊也已與中華民國運動部對接運動捐贈相關機制，未來企業或民眾可透過官方平台參與支持球隊相關計畫，完成捐贈後可取得正式收據，並依規定享有稅務抵扣優惠。球團表示，希望透過多元參與方式，讓更多企業與民眾一起支持基隆籃球發展。

籃球 林沛祥 基隆

