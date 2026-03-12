快訊

SBL／正式冠名「凱撒基隆黑鳶」籃球隊 要打出基隆人「悍」精神

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆黑鳶籃球隊今天宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆黑鳶籃球隊今天舉行記者會，宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊，象徵企業與球隊攜手合作，為基隆籃球注入新的動能，希望打出基隆人「悍」的精神及不服輸的個性，

基隆長年培養出許多優秀籃球人才，也累積深厚的籃球文化，去年10月成立SBL基隆黑鳶籃球隊，基隆市政府產業發展處副處長黃毅維、立委林沛祥及多家企業夥伴與體育界代表出席冠名記者會。

林沛祥說，這支球戰戰績比他比期的好，更讓人欣慰的是日前的一次在基隆主的比賽，原本落後12分，一路追到贏9分，這就代表基隆人「悍」的精神，不服輸的個性，基隆人的身材、條件不見得比別人好，但拚勁和態度一定和人家不一樣。

林沛祥表示，基隆過去曾是台灣重要的籃球城市之一，培養出許多優秀球員。隨著凱撒基隆黑鳶籃球隊逐步發展，在企業與社會各界的支持下，將有助於累積地方籃球能量，讓基隆再次在全國舞台展現競爭力。

凱撒飯店連鎖董事長特助暨餐飲事業副總經理林柏翰指出，企業投入運動不僅是品牌合作，更希望透過實際行動參與城市與社會發展。在了解球隊經營理念與方向後，凱撒認同球隊穩健經營、重視基礎培養，因此決定以冠名贊助方式支持球隊，並期待與球隊一同成長。

市府產發處副處長黃毅維表示，市府將持續與凱撒基隆黑鳶籃球隊合作，推動校園體育與社區運動發展，並配合中華民國運動部的運動捐贈機制，讓企業或民眾可透過官方平台參與支持相關計畫，完成捐贈後取得正式收據，並依規定享有稅務抵扣優惠。球團將持續深耕基隆，透過賽事、校園推廣與社區活動，讓籃球融入城市生活。

凱撒基隆黑鳶籃球隊總經理林冠綸說，球隊成立以來辦理校園巡迴與寒假籃球訓練營，讓更多學生接觸專業訓練環境。隨著主場賽事回到基隆體育館，球團透過場館視覺規畫與主場活動設計，營造在地球隊氛圍，並透過門票回饋與學生觀賽方案，鼓勵更多市民進場支持。

主場應援由藝維克國際娛樂經紀有限公司贊助EVC CHEER啦啦隊演出，啦啦隊代表今天分享表演心得，14、15兩日在基隆主場市立體育館還有兩場賽事。

基隆黑鳶籃球隊今天宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆黑鳶籃球隊今天宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
基隆黑鳶籃球隊今天宣布由凱撒飯店連鎖冠名贊助，球隊正式更名為「凱撒基隆黑鳶」籃球隊。記者游明煌／攝影
