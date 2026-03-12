TPBL／夢想家《變形金剛》主題周 柯博文化身最強戰友連兩日開球助陣

TPBL福爾摩沙夢想家隊將於14、15日農曆年後重返台中洲際迷你蛋主場，先後迎戰新北中信特攻、桃園台啤永豐雲豹隊。本周球團攜手深受大小朋友喜愛的《變形金剛》打造主題周，並推出聯名周邊商品系列。消息一公佈後好評不斷 ，球團隨即加碼安排兩日賽事將邀請柯博文擔任開球嘉賓，並於賽後舉辦拍照會活動。誠摯邀請大朋友、小朋友一同進場為主場注入能量，在熱血氛圍中感受《變形金剛》的魅力，讓力量席捲洲際迷你蛋。

《變形金剛》主題周，球迷一入場即可獲得活動主題摺扇與應援頭飾，現場設有「變形金剛經典集結展區」，將設置變形金剛各系列玩具展區，大小朋友可以一飽眼福！此外還有「變形金剛體驗基地」，家長可以化身小朋友的戰友，帶領小朋友探索變形金剛的樂趣與魅力，享受親子時光。球團亦在比賽球衣中融入《變形金剛》元素，以「博派」領袖柯博文與「狂派」領袖密卡登為設計主軸，讓球迷無論在賽場內外互動都能感受《變形金剛》的身影，打造更具沉浸感的觀賽體驗。

球團也將邀請到「柯博文」連續兩日來到現場擔任開球嘉賓以及舉辦賽後拍照會活動，凡賽事當日進場於夢想商店單筆消費達指定門檻即可取得拍照會入場憑證，每張憑證可四人同行，每日限額100張 （110公分以下之孩童亦須計入人次）。

夢想商店同步推出獨家《變形金剛》聯名周邊商品系列，於主場正式販售，本次系列以「博派」、「狂派」為主要亮點設計，無論是夢想家人或《變形金剛》鐵粉，都不容錯過限量聯名。品項涵蓋配件、毛巾、球衣、帽子、短 TEE，更特別推出童球衣與童短 TEE，讓大小朋友都能一起著用，多種款式選擇打造屬於自己的親子搭配。

夢想家將於14日下午2點半對戰新北中信特攻，15日同時段迎戰桃園台啤永豐雲豹。兩日主場門票一樓、二樓座位，進入最後倒數中。一同加入「變形金剛」的應援行列，感受熱血氛圍守住主場勝利。購票可至全台 ibon 機台及 ibon 售票系統購買。更多活動內容與販售資訊，請持續鎖定夢想家官方社群平台公告。