TPBL／黃聰翰單場5記三分球 戰神末節逆轉攻城獅止6連敗

近期苦吞6連敗的台北台新戰神，今天作客新竹御嵿攻城獅主場與對手展開激烈拉鋸，不過靠著第四節最後階段打出14：0的關門攻勢，最終以102：94擊敗攻城獅，中斷6連敗。

過去一段時間受到洋將戰力起伏影響一勝難求的戰神，前一次贏球已經是1月25日在新莊體育館擊敗中信特攻，接下來6場比賽有4戰以雙位數分差輸球，戰績持續探底，今天賽前與墊底的海神也僅剩下1場勝差。

不過在今天作客攻城獅主場的賽事中，戰神雷蒙恩在上半場就火力全開攻下18分，搭配上射手黃聰翰也投進2記三分球拿下10分，幫助戰神在上半場打完還保有3分領先。

易籃後戰神則是出現進攻熄火的狀況，單節僅有拿下18分，反觀攻城獅洋將德魯單節就拿下16分，讓攻城獅單節打出28：16的攻勢逆轉戰局，並且在第四節中段還一度保有6分領先，但比賽最後4分鐘戰神在洋將威力斯領軍下打出一波14：0的攻勢，其中威力斯一人就包辦了9分，加上手感火燙的黃聰翰也補上一記三分球，幫助戰神擺脫攻城獅糾纏，最終以8分差距終止近期6連敗。

戰神今天共計6人得分上雙，其中威力斯拿下24分、11籃板，替補上陣的黃聰翰則是砍進5記三分球拿下19分，雷蒙恩18分、9籃板；至於攻城獅則以德魯拿下28分、15籃板最佳，馬力22分、10籃板，本土球員部分僅有劉丞勳拿下13分得分上雙。