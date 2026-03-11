快訊

TPBL／黃聰翰單場5記三分球 戰神末節逆轉攻城獅止6連敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
威力斯全場進帳24、11籃板，幫助戰神終止6連敗。圖／TPBL提供
威力斯全場進帳24、11籃板，幫助戰神終止6連敗。圖／TPBL提供

近期苦吞6連敗的台北台新戰神，今天作客新竹御嵿攻城獅主場與對手展開激烈拉鋸，不過靠著第四節最後階段打出14：0的關門攻勢，最終以102：94擊敗攻城獅，中斷6連敗。

過去一段時間受到洋將戰力起伏影響一勝難求的戰神，前一次贏球已經是1月25日在新莊體育館擊敗中信特攻，接下來6場比賽有4戰以雙位數分差輸球，戰績持續探底，今天賽前與墊底的海神也僅剩下1場勝差。

不過在今天作客攻城獅主場的賽事中，戰神雷蒙恩在上半場就火力全開攻下18分，搭配上射手黃聰翰也投進2記三分球拿下10分，幫助戰神在上半場打完還保有3分領先。

易籃後戰神則是出現進攻熄火的狀況，單節僅有拿下18分，反觀攻城獅洋將德魯單節就拿下16分，讓攻城獅單節打出28：16的攻勢逆轉戰局，並且在第四節中段還一度保有6分領先，但比賽最後4分鐘戰神在洋將威力斯領軍下打出一波14：0的攻勢，其中威力斯一人就包辦了9分，加上手感火燙的黃聰翰也補上一記三分球，幫助戰神擺脫攻城獅糾纏，最終以8分差距終止近期6連敗。

戰神今天共計6人得分上雙，其中威力斯拿下24分、11籃板，替補上陣的黃聰翰則是砍進5記三分球拿下19分，雷蒙恩18分、9籃板；至於攻城獅則以德魯拿下28分、15籃板最佳，馬力22分、10籃板，本土球員部分僅有劉丞勳拿下13分得分上雙。

SBL／基隆黑鳶籃球隊主場力克台啤 謝國樑觀賽 推動籃球三級銜接扎根城市

基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，吸引球迷與學生進場加油。市長謝國樑到場為球隊打氣，指黑鳶落地主場不僅是一場賽事，更是基隆籃球發展的重要起點，市府將結合職業球隊資源，推動基隆籃球「三級銜接」體系，為孩子打造更完整的逐夢舞台。

WNBA／姊姊爆料愛吃茶葉蛋、蔥油餅 陳紫柔談未來打中華女籃可能性

WNBA史上首位台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）近日返台，並在今天舉行個人公益籃球訓練營，暌違7年再度跟家人返台的她也被姊姊蕾貝卡（Rebecca Chen）爆料，平時就很愛吃台灣美食，包括茶葉蛋、蔥油餅、小籠包等，而陳紫柔在被問及是否未來有機會為中華女籃隊效力時，她也強調將會持續精進自己。

WNBA／首位台裔球員陳紫柔返台舉辦訓練營 直言對WBC台韓戰印象深刻

WNBA史上首位台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）近日與家人一同返台，並在今天舉辦首次的「2026 Kaitlyn Chen Basketball Training Camp」公益籃球訓練營，親自指導國內基層女籃選手，並分享籃球生涯的心路歷程，她也透露能站上WNBA舞台對於她來說確實是一次很棒的機會，未來也會繼續精進自己，讓職業生涯能夠更上一層樓。

TPBL／瑞迪宇宙全面展開 攻城獅「瑞迪的大冒險物語」明登場 

新竹御嵿攻城獅將於3月11日、14日與15日在「風城主場」新竹縣體育館換上奇幻色彩，推出年度最具想像力的親子主題活動「瑞迪的大冒險物語」主題周。本次主題周三連戰，攻城獅將分別迎戰臺北台新戰神、高雄全家海神及新北國王，球團更號召獅紫軍與小獅紫們，一起進入瘋狂的瑞迪宇宙。

籃球／超過三百隊與會 國小籃賽3月15燃戰火

「2026年全國國民小學籃球錦標賽」將於3月15日點燃戰火，今天舉行開賽記者會，來自全國各縣市的參賽隊伍教練與小球員代表齊聚一堂，共同為年度小學籃壇盛事揭開序幕，今年更邀請高中HBL四強球隊教練與球員蒞臨現場，跨世代同場相見，象徵籃球精神的傳承與延續。

