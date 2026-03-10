聽新聞
0:00 / 0:00
SBL／基隆黑鳶籃球隊主場力克台啤 謝國樑觀賽 推動籃球三級銜接扎根城市
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，吸引球迷與學生進場加油。市長謝國樑到場為球隊打氣，指黑鳶落地主場不僅是一場賽事，更是基隆籃球發展的重要起點，市府將結合職業球隊資源，推動基隆籃球「三級銜接」體系，為孩子打造更完整的逐夢舞台。
謝國樑指出，看到滿場為基隆球隊吶喊的畫面令人振奮。黑鳶籃球隊選擇在基隆扎根，對城市意義重大。透過職業球隊帶動基層培育，讓國小、國中、高中乃至職業層級形成銜接體系，才能真正讓有天分的孩子看見未來、走得更遠。
基隆市政府教育處表示，黑鳶籃球隊自成立以來，即展現鮮明的在地特色，隊中超過半數球員為基隆子弟，選擇返鄉打球深具象徵意義。114年已完成14場入校指導活動，並舉辦籃球冬令營，將職業賽場訓練經驗帶入校園，強化基層訓練品質，逐步建立完整培育架構。
黑鳶球隊成立後，極參與基隆中小聯運開球、暖暖區健走等全民運動活動，推廣運動風氣。今天主場賽事，市府特別安排基隆商工、正濱國中等10校近300位國中小與高中學生入場觀賽，讓孩子親身感受職業賽事氛圍，為城市籃球注入更多能量，比賽結果黑鳶籃球隊以93:84，力克台啤籃球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。