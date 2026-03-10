聽新聞
SBL／基隆黑鳶籃球隊主場力克台啤 謝國樑觀賽 推動籃球三級銜接扎根城市

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，以93:84，力克台啤籃球隊。圖／基市府提供
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，吸引球迷與學生進場加油。市長謝國樑到場為球隊打氣，指黑鳶落地主場不僅是一場賽事，更是基隆籃球發展的重要起點，市府將結合職業球隊資源，推動基隆籃球「三級銜接」體系，為孩子打造更完整的逐夢舞台。

謝國樑指出，看到滿場為基隆球隊吶喊的畫面令人振奮。黑鳶籃球隊選擇在基隆扎根，對城市意義重大。透過職業球隊帶動基層培育，讓國小、國中、高中乃至職業層級形成銜接體系，才能真正讓有天分的孩子看見未來、走得更遠。

基隆市政府教育處表示，黑鳶籃球隊自成立以來，即展現鮮明的在地特色，隊中超過半數球員為基隆子弟，選擇返鄉打球深具象徵意義。114年已完成14場入校指導活動，並舉辦籃球冬令營，將職業賽場訓練經驗帶入校園，強化基層訓練品質，逐步建立完整培育架構。

黑鳶球隊成立後，極參與基隆中小聯運開球、暖暖區健走等全民運動活動，推廣運動風氣。今天主場賽事，市府特別安排基隆商工、正濱國中等10校近300位國中小與高中學生入場觀賽，讓孩子親身感受職業賽事氛圍，為城市籃球注入更多能量，比賽結果黑鳶籃球隊以93:84，力克台啤籃球隊。

基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，基隆商工等學校學生到場觀賽。圖／基市府提供
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，基隆市長謝國樑等人到場觀賽。圖／基市府提供
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，以93:84，力克台啤籃球隊。圖／基市府提供
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，基隆市長謝國樑和學生到場為黑鳶加油。圖／基市府提供
基隆在地職業籃球隊「黑鳶籃球隊」，今晚首度在基隆主場開打，基隆市長謝國樑等人到場觀賽。圖／基市府提供
