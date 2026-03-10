快訊

WNBA／姊姊爆料愛吃茶葉蛋、蔥油餅 陳紫柔談未來打中華女籃可能性

聯合報／ 記者劉肇育／新北報導
陳紫柔（右起）與媽媽Sandy、姊姊Rebecca。記者潘俊宏／攝影
陳紫柔（右起）與媽媽Sandy、姊姊Rebecca。記者潘俊宏／攝影

WNBA史上首位台裔球員陳紫柔（Kaitlyn Chen）近日返台，並在今天舉行個人公益籃球訓練營，暌違7年再度跟家人返台的她也被姊姊蕾貝卡（Rebecca Chen）爆料，平時就很愛吃台灣美食，包括茶葉蛋、蔥油餅、小籠包等，而陳紫柔在被問及是否未來有機會為中華女籃隊效力時，她也強調將會持續精進自己。

24歲的陳紫柔去年在WNBA選秀會中選，儘管一度遭到釋出，但最終又被金州女武神隊簽回，於6月22日完成WNBA生涯首秀，成為首位站上WNBA舞台的台裔球員。

而近日陳紫柔也與家人一同返台，今天個人訓練營時母親Sandy與姊姊Rebecca也陪同出席。母親Sandy透露，陳紫柔從小就喜愛運動，也會拿著一顆皮球在家裡拍來拍去，後來就決定讓她嘗試籃球等運動，同時也打過壘球、排球和田徑跳高等，並在7年級時就打破8年級的跳高紀錄，展現驚人的運動天賦，至於姊姊Rebecca也是一名游泳好手。

對於陳紫柔在去年創下台裔球員站上WNBA舞台的先例，媽媽Sandy表示，一開始並沒有想過希望她打到最高層級的舞台也就是WNBA，家人就是一步一腳印的陪伴，不過陳紫柔也展現對籃球的熱愛，並在一路努力下最終順利圓夢。

因為父母都是台灣人，陳紫柔與姊姊小時候幾乎每個夏天都會返台到台北與高雄探親，不過這次是暌違7年再度返台，被問到妹妹陳紫柔喜歡的台灣食物時，姊姊Rebecca也爆料妹妹喜歡茶葉蛋、蔥油餅、小籠包還有很多不同種類的麵包。至於陳紫柔也表示，「這次能回來台灣感覺很棒，特別是隔了那麼久，我一直很期待能吃到不同的食物，像是蔥油餅、小籠包、蛋塔還有奶茶，這些都太好吃了。」

在被問到未來是否有機會為中華女籃效力時，陳紫柔則強調目前仍持續專注在籃球賽場上，持續精進自己，讓自己職業生涯更上一層樓，而媽媽Sandy也表示將會全力支持女兒的任何決定，「我想我們就是支持她的任何決定，在她的生涯中一些重大決定，我們一直都是取決於她自己，也支持她的任何決定，到目前為止她也都做得不錯。」

