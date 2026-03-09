快訊

經典賽／澳洲韓職游擊手致命失誤 韓媒：「東京奇蹟」出現了

台股反彈在望 台指期夜盤上半場漲逾300點

經典賽／中華隊夢碎…南韓7：2擊敗澳洲前進複賽 終止連3屆遭淘汰

聽新聞
0:00 / 0:00

籃球／超過三百隊與會 國小籃賽3月15燃戰火

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2026年全國國民小學籃球錦標賽今天舉行賽事記者會。圖／小學體總提供
2026年全國國民小學籃球錦標賽今天舉行賽事記者會。圖／小學體總提供

「2026年全國國民小學籃球錦標賽」將於3月15日點燃戰火，今天舉行開賽記者會，來自全國各縣市的參賽隊伍教練與小球員代表齊聚一堂，共同為年度小學籃壇盛事揭開序幕，今年更邀請高中HBL四強球隊教練與球員蒞臨現場，跨世代同場相見，象徵籃球精神的傳承與延續。

運動部政務次長黃啟煌在致詞中提到如此盛大的基層賽事跟運動部推動的「全民運動」政策是一致的，希望所有基層的運動都是好玩有趣進而喜歡運動成為生活的一部份。尤其更感謝本屆賽會獲得多家企業共襄盛舉、鼎力支持。

小學體總理事長陳煥修在致詞時説：「未來將持續把資源挹注到更多偏鄉與偏遠地區，讓更多孩子擁有公平參與的機會。」值得一提的是，近幾年贊助經費特別規畫投入於協助偏鄉小校北上參賽所需的交通、住宿與餐費，減輕學校與家庭負擔，讓孩子能安心站上全國舞台。此外，企業亦針對偏鄉弱勢兒少提供獎學金，以及球衣、球鞋等實質 裝備資源，期盼讓每一位熱愛籃球的孩子，都有「綻放球技」的機會，不因環境而受限。

新北市議員劉哲彰表示，今年賽事邁入第十一年，從創辦初期百隊規模成長至本屆報名隊伍再創新高，共計332支球隊參賽，規模持續突破紀錄，堪稱全台小學籃球最高殿堂，不僅代表基層籃球蓬勃發展，更象徵孩子們對籃球的熱情持續升溫，感謝所有支持單位與夥伴的投入。

退役球星陳信安在受訪時指出，國內基層籃球賽事已由百隊增至330餘隊，展現蓬勃風氣。他認為小學球員應優先培養基本觀念與邏輯，此階段與學業並無衝突；但隨著層級提升，球員必須在球技與課業間做出選擇。他強調家長與學校的引導至關重要，應共同協助孩子確認未來目標並精確定位。

今年從女籃轉換跑道的新北永平國小男籃教練黃維陞表示，今年目標鎖定全國八強甚至四強，目前著重強化學生一對一攻防與基本動作，並將新北五華國小視為頭號勁旅。球隊核心呂嘉睿因具備多年俱樂部實戰經驗與正規訓練背景，球齡長且球商優於同齡球員，將是球隊爭取佳績的關鍵。

永平國小主力呂嘉睿曾於俱樂部及U19籃球聯盟賽事磨練，球商與經驗出眾。備戰新球季，他強調需加強切入破壞力以分擔隊友壓力，防守則須精進閱讀進攻與腳步轉換；他以柯瑞（Stephen Curry）為目標，期許能以「防守帶動進攻」的表現吸引第一志願金華國中的關注。

全國國小籃球錦標賽不僅是一場競技盛會，更是一個讓孩子看見更大世界的舞台。透過企業、學校與社會各界的攜手合作，本屆賽事將持續傳遞「以球育人」的理念，讓籃球成為孩子築夢的力量，為台灣基層籃球扎根，也為每一份純真的熱情留下難忘篇章。

退役球星陳信安（左）代表璞園建築團隊接受贈獎。圖／小學體總提供
退役球星陳信安（左）代表璞園建築團隊接受贈獎。圖／小學體總提供

運動部政務次長黃啟煌記者會上致詞。圖／小學體總提供
運動部政務次長黃啟煌記者會上致詞。圖／小學體總提供

籃球

延伸閱讀

HBL／劉廷寬被費爾柴德逆轉轟感動 拚衛冕獲啟發

經典賽挺台灣 淡江中學千名師生為中華隊應援

經典賽／聯賽場均觀眾僅800人、球員還是兼職 澳洲盼國際賽好表現帶動棒球熱潮

相關新聞

籃球／超過三百隊與會 國小籃賽3月15燃戰火

「2026年全國國民小學籃球錦標賽」將於3月15日點燃戰火，今天舉行開賽記者會，來自全國各縣市的參賽隊伍教練與小球員代表齊聚一堂，共同為年度小學籃壇盛事揭開序幕，今年更邀請高中HBL四強球隊教練與球員蒞臨現場，跨世代同場相見，象徵籃球精神的傳承與延續。

HBL／劉廷寬被費爾柴德逆轉轟感動 拚衛冕獲啟發

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨役以5比4擊敗強敵韓國，讓準備高中籃球聯賽（HBL）衛冕軍的松山隊長劉廷寬深受感動，並從...

籃球／U19籃球聯盟 武林國小地下停車場勤練功

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天（8日）在和平籃球館熱身球場進行U12甲組賽事，武林國小聯賽初亮相就以36：22擊敗台北狙擊手，拿下賽會首勝，讓人見到出身地下停車場的草根力量。

PLG／獵鷹吞主場連敗 教頭：腳踏車拚不過F1

帶著4連勝完成PLG上半季的台南台鋼獵鷹隊，下半季從主場出發卻連吞敗場，昨天以89：116敗給台北富邦勇士隊，今天碰PLG新成員洋基工程隊又以92：107敗陣，讓教練柯納直言要接受現實，球隊現在不夠好，他形容說：「不可能用腳踏車贏過F1。」

PLG／洋基工程「馬上贏球」葉惟傑感謝這人

PLG新成員洋基工程開季吞下8連敗後終於開胡，隊史第2勝沒等太久，今天作客台南在雙塔德古拉、庫薩斯發揮下主宰禁區，去年選秀會「狀元」葉惟捷也有三分球7投5中表現，裡外聯手下以107：92擊敗臺南台鋼獵鷹，讓教頭「光哥」李逸驊燦笑說，下半季有好的開始。

TPBL／洋將杰倫狂轟42分 國王扳倒龍頭雲豹

新北國王隊今天客場碰TPBL龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，洋將杰倫狂轟生涯新高42分，助隊半場就取得領先，最多領先到21分，最終以114：101踢館成功。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。