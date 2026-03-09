HBL／劉廷寬被費柴德逆轉轟感動 拚衛冕獲啟發

世界棒球經典賽（WBC）中華隊昨役以5比4擊敗強敵韓國，讓準備高中籃球聯賽（HBL）衛冕軍的松山隊長劉廷寬深受感動，並從費柴德不放棄敲出逆轉轟得到啟發。

中華隊在WBC瀕臨淘汰情況下，接連力退捷克、韓國，保住晉級希望，昨天與韓國拚到延長賽驚險勝出，打出感動人心的一役，包含先發投手古林睿煬完美壓制、台美混血費柴德（Stuart Fairchild）敲出逆轉全壘打及隊長陳傑憲帶著左手食指骨裂傷勢跑回致勝分等，畫面深刻球迷心中。

HBL男子組衛冕軍松山高中隊長劉廷寬今天接受中央社採訪時表示，深受中華隊抗韓拚戰精神感動，尤其對費柴德的超前轟印象深刻，期許自己在HBL決賽也能帶著不要放棄的心態上陣，「每一個play都很重要，我覺得為了國家戰上場已經很勇敢，不管表現如何都值得驕傲。」

劉廷寬在8強階段不慎弄斷兩顆門牙，甚至左腳踝韌帶撕裂，他透露預計於這週三裝上臨時假牙，而左腳踝傷勢已經恢復9成，雖然尚未加入對抗訓練，但他自評趕得上21日在小巨蛋登場的HBL決賽，期許幫助松山完成衛冕、為高中最後1年劃下完美句點。

劉廷寬今天出席2026全國小學籃球錦標賽開賽記者會，勉勵小球員在追逐夢想時，更要重視學習、培養良好自律態度，他提到以前對籃球無知懵懂，也沒有機會在國小參加這種全國等級賽事，「想要鼓勵他們沒有想像中這麼困難，然後要記得開心打球。」