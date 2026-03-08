快訊

籃球／U19籃球聯盟 武林國小地下停車場勤練功

武林國小李豐榮抓下6顆籃板守住勝果。圖／U19籃球聯盟提供
由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天（8日）在和平籃球館熱身球場進行U12甲組賽事，武林國小聯賽初亮相就以36：22擊敗台北狙擊手，拿下賽會首勝，讓人見到出身地下停車場的草根力量。

武林國小雖然有室外籃球場，但下雨時沒有地方訓練，只能到教師停車場練習，空間狹窄、經常得暫停讓車通過不說，在悶熱的夏日更是一大煎熬。不過在前國手、國泰女籃隊鍾育庭的帶領下，2023年在全國小學籃球錦標賽六年級甲組拿下亞軍。

今天代表武林出賽U12甲組的是五年級，雖然個頭小，場上拚勁、默契不輸人，全場11次抄截，並將失誤控制在8次，表現可圈可點，黃晨允攻下全場最高12分，余哲均9分，李豐榮5分6籃板進帳。

六年級由鍾育庭領軍，五年級的教練則是李懿，她在場邊時時刻刻提醒學生，嚴格但不嚴厲，指令都很清楚，「其實我們陣中有一半都是籃球生手，要從零開始教，也不知道比賽時應該做些什麼。但白紙有白紙的好處，而且他們都很認真、很可愛。」

下半季首度加入U19聯賽，李懿表示是為了讓小朋友多一些比賽經驗，「如果沒有來，我們就是單純練球，頂多找附近球隊來打友誼賽。現在可以有個每周一次展現成果的機會，我覺得是很重要。」

這批「停車場戰士」當中最特別的或許是李豐榮，住在桃園的他原本讀公埔國小，籃球隊僅是社團性質，因緣際會在安親班認識朋友引薦，加上教練團也認為他很有潛力，本學期轉學到武林，每天清晨5點半就得起床，走路加上轉車及搭火車，至少得花1個半小時才能到學校，但他甘之如飴。

「每天就早睡1小時，其實一下就習慣了，不覺得辛苦。」李豐榮笑說：「體育班比較累，每天都要練，但想到每天都可以打球，讓我起床都很開心，期待趕快到學校。」

五年級的李豐榮身高已逼近170公分，他未來目標就是打職籃，而且偶像非常特別，是NBA「公牛王朝」的7屆籃板王「小蟲」Dennis Rodman，2011年退休時李豐榮甚至還沒出生。

「一開始是看《灌籃高手》的櫻木花道，後來知道他們兩個很像，就上網看影片，覺得Rodman好厲害，好會搶籃板，希望自己也能成為這樣努力的球員。」李豐榮也曾到現場觀賞台灣職籃桃園永豐雲豹隊的比賽，「對克羅馬印象很深，就算比賽落後他也很賣力。」

