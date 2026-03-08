快訊

PLG／獵鷹吞主場連敗 教頭：腳踏車拚不過F1

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
獵鷹隊教練柯納在場邊以肢體動作鼓勵球員。圖／PLG提供
帶著4連勝完成PLG上半季的台南台鋼獵鷹隊，下半季從主場出發卻連吞敗場，昨天以89：116敗給台北富邦勇士隊，今天碰PLG新成員洋基工程隊又以92：107敗陣，讓教練柯納直言要接受現實，球隊現在不夠好，他形容說：「不可能用腳踏車贏過F1。」

獵鷹今天遭洋基工程「雙塔」德古拉和庫薩斯攻下41分，禁區得分更以28：58落下風，加上外線46投僅13中，命中率不到3成，上半場攻下17分的陳范柏彥又出現抽筋、膝蓋不適狀況，下半場只有再拿4分，連兩天都主場失守。

柯納坦言輸球結果很難受，但球隊的確沒能打出競爭力，在少了洋將翟蒙下沒能延續上半季尾聲打出「聯盟最佳球隊」的表現。他強調要接受吞下連敗的現實，「現在還不夠，不可能用腳踏車贏過F1，但仍能努力。」

柯納也提到，德古拉和庫薩斯擁有身材優勢，今天禁區得分落下風並不意外，加上自家外線命中率也遜於對手，就算得分有到92分，仍沒辦法守護主場。

第二節有連續得分表現的郭少傑，一度帶起獵鷹士氣，最終攻下11分的他說：「我不在意自己表現，希望可以用我的表現幫助球隊。這兩場進攻沒太大問題，問題是防守，這兩場都被得100分以上，下禮拜訓練會和隊上球員說，防守要更積極。」

「進攻要相信隊友，製造更好機會，我們隊上進攻沒太大問題，場上多點溝通、多點講話，互相提醒，幫助球隊。」郭少傑說。

籃球

