PLG／洋基工程「馬上贏球」葉惟傑感謝這人

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
葉惟捷三分球7投5中攻下16分。圖／PLG提供

PLG新成員洋基工程開季吞下8連敗後終於開胡，隊史第2勝沒等太久，今天作客台南在雙塔德古拉、庫薩斯發揮下主宰禁區，去年選秀會「狀元」葉惟捷也有三分球7投5中表現，裡外聯手下以107：92擊敗臺南台鋼獵鷹，讓教頭「光哥」李逸驊燦笑說，下半季有好的開始。

「過完年後球隊調整得非常好，但受傷球員滿多的，板凳球員負起責任，也慢慢成立自己體系。」李逸驊表示，球隊以德古拉為中心點，搭配外圍射手大膽出手，今天防守上也有針對獵鷹後衛谷毛唯嘉和後衛麥拉倫，得到很好成果。

李逸驊提到，大年初五球隊就開始訓練，休息十多天後全隊訓練狀況非常好，儘管遇到些傷兵問題，不過下半季第一場就奪勝是好的開始，「希望戰績長紅，馬上贏球，進入季後賽。」

除「雙塔」為洋基工程取得58：28的禁區得分絕對優勢，上半季最後兩戰外線出手盡墨的葉惟捷，今天三分球7投5中，命中率寫下職業生涯最佳的他提到，能有好表現要感謝隊友張傑瑋，「傑瑋是功臣，他扛了一整場，沒什麼休息，內線兩位被重點防守，能把握這次機會是對球隊很好的回饋。」

張傑瑋今天出賽39分鐘，10投6中攻下13分，還有6籃板、10助攻和3抄截，成為球隊第2勝的功臣之一。

身高195公分的葉惟捷提前結束旅美生涯投入職籃，身為備受看好的「選秀狀元」，開季多是先發出賽，現在調整到板凳出發，李逸驊解釋，有發現年輕的葉惟捷承擔大任的經驗少了一些，「適度從替補出發，心情比較穩定，會打得比較好，練球時也有鼓勵他，投不進不要氣餒，練習就有見到成效。」

葉惟捷三分球7投5中攻下16分。圖／PLG提供

葉惟捷（前）三分球7投5中攻下16分。圖／PLG提供

相關新聞

籃球／U19籃球聯盟 武林國小地下停車場勤練功

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟今天（8日）在和平籃球館熱身球場進行U12甲組賽事，武林國小聯賽初亮相就以36：22擊敗台北狙擊手，拿下賽會首勝，讓人見到出身地下停車場的草根力量。

PLG／獵鷹吞主場連敗 教頭：腳踏車拚不過F1

帶著4連勝完成PLG上半季的台南台鋼獵鷹隊，下半季從主場出發卻連吞敗場，昨天以89：116敗給台北富邦勇士隊，今天碰PLG新成員洋基工程隊又以92：107敗陣，讓教練柯納直言要接受現實，球隊現在不夠好，他形容說：「不可能用腳踏車贏過F1。」

PLG／洋基工程「馬上贏球」葉惟傑感謝這人

TPBL／洋將杰倫狂轟42分 國王扳倒龍頭雲豹

新北國王隊今天客場碰TPBL龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，洋將杰倫狂轟生涯新高42分，助隊半場就取得領先，最多領先到21分，最終以114：101踢館成功。

UBA／拚衛冕甩肉9公斤 文化菜鳥陳薇涵打出代表作

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽昨天在輔仁大學點燃戰火，尋求二連霸、21冠的文化大學，今天4人得分上雙，大三後衛李恩芯3記三分彈飆24分，大一菜鳥前鋒陳薇涵替補24分鐘三分球6投中3飆21分外帶4籃板、5助攻和3抄截，得分、三分球及助攻都寫本季初入UBA個人單場新高，助衛冕軍95：69輕取上季第四世新大學，複賽2連勝、開季12連勝、跨季27連勝，戰績持續獨走。

TPBL／防守漏掉進攻補回來！海神新洋將致勝球險勝特攻

來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），2月底加入高雄全家海神隊，昨天處女秀轟下30分但沒能助隊捍衛主場，今天沒再錯過機會，最後0.8秒投進致勝一擊，助隊以90：88險勝新北中信特攻隊，捍衛主場勝利。

