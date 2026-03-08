PLG／洋基工程「馬上贏球」葉惟傑感謝這人

PLG新成員洋基工程開季吞下8連敗後終於開胡，隊史第2勝沒等太久，今天作客台南在雙塔德古拉、庫薩斯發揮下主宰禁區，去年選秀會「狀元」葉惟捷也有三分球7投5中表現，裡外聯手下以107：92擊敗臺南台鋼獵鷹，讓教頭「光哥」李逸驊燦笑說，下半季有好的開始。

「過完年後球隊調整得非常好，但受傷球員滿多的，板凳球員負起責任，也慢慢成立自己體系。」李逸驊表示，球隊以德古拉為中心點，搭配外圍射手大膽出手，今天防守上也有針對獵鷹後衛谷毛唯嘉和後衛麥拉倫，得到很好成果。

李逸驊提到，大年初五球隊就開始訓練，休息十多天後全隊訓練狀況非常好，儘管遇到些傷兵問題，不過下半季第一場就奪勝是好的開始，「希望戰績長紅，馬上贏球，進入季後賽。」

除「雙塔」為洋基工程取得58：28的禁區得分絕對優勢，上半季最後兩戰外線出手盡墨的葉惟捷，今天三分球7投5中，命中率寫下職業生涯最佳的他提到，能有好表現要感謝隊友張傑瑋，「傑瑋是功臣，他扛了一整場，沒什麼休息，內線兩位被重點防守，能把握這次機會是對球隊很好的回饋。」

張傑瑋今天出賽39分鐘，10投6中攻下13分，還有6籃板、10助攻和3抄截，成為球隊第2勝的功臣之一。

身高195公分的葉惟捷提前結束旅美生涯投入職籃，身為備受看好的「選秀狀元」，開季多是先發出賽，現在調整到板凳出發，李逸驊解釋，有發現年輕的葉惟捷承擔大任的經驗少了一些，「適度從替補出發，心情比較穩定，會打得比較好，練球時也有鼓勵他，投不進不要氣餒，練習就有見到成效。」

葉惟捷三分球7投5中攻下16分。圖／PLG提供