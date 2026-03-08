TPBL／洋將杰倫狂轟42分 國王扳倒龍頭雲豹

新北國王隊今天客場碰TPBL龍頭桃園台啤永豐雲豹隊，洋將杰倫狂轟生涯新高42分，助隊半場就取得領先，最多領先到21分，最終以114：101踢館成功。

雲豹第二節一度領先，但國王打出16：4逆轉攻勢，半場打完反握有58：44領先。

杰倫上半場就攻下22分，下半場持續火力輸出，助隊頂住雲豹一度縮小比分到4分的追分攻勢；第四節林彥廷與蘇士軒接連在外線開火，杰倫也追加三分彈，最終以13分差距復仇成功。

國王總教練洪志善表示，今天勝球關鍵在於球員的高執行力，賽前特別針對過去兩場表現不佳的地方進行檢討與要求，「這場球員修正得非常多，有確實把交代的事情做好。」

全場22投15中包含三分球10投7中的杰倫，將勝利歸功給團隊，「在經歷上一場的輸球後，全隊展現了強大的韌性，每個人都挺身而出做出貢獻，特別是書緯透過更多的助攻分享球，打出無私的團隊籃球。」

除杰倫飆分，沃許本也有25分，飛米16分，林彥廷14分。雲豹以麥卡洛29分最高，克羅馬21分，米勒12分，本土得分都在個位數。