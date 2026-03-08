UBA／拚衛冕甩肉9公斤 文化菜鳥陳薇涵打出代表作

114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級六強複賽昨天在輔仁大學點燃戰火，尋求二連霸、21冠的文化大學，今天4人得分上雙，大三後衛李恩芯3記三分彈飆24分，大一菜鳥前鋒陳薇涵替補24分鐘三分球6投中3飆21分外帶4籃板、5助攻和3抄截，得分、三分球及助攻都寫本季初入UBA個人單場新高，助衛冕軍95：69輕取上季第四世新大學，複賽2連勝、開季12連勝、跨季27連勝，戰績持續獨走。

出身那瑪夏、國中進JHBL名校台南永仁高中的陳陳薇涵，因個人風格強烈、球技另類、打法顛覆傳統，被永仁教練時超傑比喻為「上帝的禮物」，不過在永仁6年雖各在JHBL和HBL打進一次冠軍戰，都未嘗奪冠滋味。

上季文化撂下隊史UBA第20冠後，陳薇涵與另5名永仁高三同梯攜手北上，成為本季文化的大一新鮮人，有望替文化連霸、個人生涯第一冠，今天陳薇涵更一戰打出全方位身手，也是披文化戰袍迄今11場的代表作。

賽後陳薇涵自爆，教練要她「重操舊業」，從二號再轉回來四號，讓169公分的她得硬扛禁區，陳薇涵說：「四號（大前鋒）是我剛進永仁主司的位置，但因未再長高，後來次第轉型，且已很習慣二號（得分後衛）的新工作，特別是勤練三分球。」

「今天飆3記外線，意味我的三分準頭，已愈有譜，且很喜歡挑戰，外加今夏到文化報到時，體重達86公斤，幾個月下來，學姊楊幸恩等人帶領，體能操得兇，現已減至77，也即一口氣輕了9公斤，速度更快、身手愈輕盈，此役飆21分，多少拜此之賜。」陳薇涵說。

開季12戰，陳薇涵共打11場，都是板凳出發，過去10場僅對臺北大學拿10分最多，其餘悉為個位數，此役一戰大躍進，對教練要她轉回來四號，陳薇涵說：「雖不排斥，卻可能會較辛苦，因我原就不夠高，體重又已降下來，但這是隊形上需要，只能盡量去做，不過三分球，該出手還是要果斷。」

陳薇涵、李恩芯雙破20分之外，王玥媞17分、溫心蕙11分，也都上雙，大二的溫心蕙更是連兩場破10，且都是開局即熱開，今天第一節就飆9分，昨天首役對佛光首節則拿7分，各含1記三分球，中鋒鄭慧慈7分12籃板5助攻3抄截，新科助攻后楊幸恩8分8助攻。

世新開局就落後，雙方差距始終在20分上下，第四節世新雖一度追成 57：67的10分差，但文化回敬16：2後，83：59不再給世新機會。世新複賽首敗，累計1勝1敗，蔡佑蓮15分、4籃板、6助攻，外籍生圖塔妮17分、7籃板 。