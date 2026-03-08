快訊

最高領袖哈米尼被擊殺後 伊朗專家會議成員曝「接班人差不多選定了」

經典賽／本來不知隊友在哭什麼 林昱珉知道原因恍然大悟

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／防守漏掉進攻補回來！海神新洋將致勝球險勝特攻

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神新洋將杭特（左）投進致勝球，助隊擊敗特攻。圖／TPBL提供
海神新洋將杭特（左）投進致勝球，助隊擊敗特攻。圖／TPBL提供

來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），2月底加入高雄全家海神隊，昨天處女秀轟下30分但沒能助隊捍衛主場，今天沒再錯過機會，最後0.8秒投進致勝一擊，助隊以90：88險勝新北中信特攻隊，捍衛主場勝利。

海神和特攻今天打得膠著，雙方最多領先分數都不到兩位數，首節海神以26：24微幅領先，特攻半場打完以43：42反超；第三節兩隊各轟下30分，直到第四節讀秒階段比分仍戰平。

最後20.7秒，海神1月左腓骨骨裂回歸第二場的蘇文儒投進突破僵局的遠距離兩分球，助隊取得88：86領先，新北中信特攻「黑豹」阿巴西最後8秒「開後門」接到林韋翰助攻追平比分，再扳平比數。

海神最後一擊交到新成員杭特手中，他單打阿巴西的出手打板進球，海神又回到領先。特攻只剩0.8秒執行最後一擊，阿巴西底角跳投涮框而出，讓海神驚險以2分差收下勝利。

攻下致勝球在內18分的杭特提到，最後防守阿巴西漏球，就從進攻端補回來，很高興助隊守護勝利。來台不久的他提到，和新隊友們相處融洽，克力斯、胡瓏貿和蘇文儒都是很好朋友。

蘇文儒回歸第二戰繳出全隊最高20分還有11籃板，克力斯11分、12籃板，于煥亞和胡瓏貿各拿10分。

特攻以阿巴西19分最佳，但他全場9投錯失的唯一一球就是最後一擊；洋將內馬和馬可各攻下17分，金恩15分。

籃球

延伸閱讀

NBA／落後23分大逆轉 籃網爆冷擊退活塞終結10連敗

NBA／溫班亞瑪27分加關鍵攻防 馬刺25分落後逆轉快艇近15戰14勝

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

NBA／佛雷格復出寫紀錄卻無緣當英雄 魔術1分險勝賞獨行俠5連敗

相關新聞

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

TPBL／防守漏掉進攻補回來！海神新洋將致勝球險勝特攻

來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），2月底加入高雄全家海神隊，昨天處女秀轟下30分但沒能助隊捍衛主場，今天沒再錯過機會，最後0.8秒投進致勝一擊，助隊以90：88險勝新北中信特攻隊，捍衛主場勝利。

NBA／因病缺陣6場回歸 波爾辛吉斯喊「真的恢復了」

從老鷹被交易到勇士隊，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上月代表新東家首度出賽後就連6場球缺陣，直到今天碰衛冕軍雷霆隊才再度上陣，儘管最終勇士以97：104吞敗，不過波爾辛吉斯認為身體狀況已經回到應有狀態，賽前進行的訓練後感覺也不錯。

PLG／國小棒籃雙棲 谷毛唯嘉也被中華隊感動

台南台鋼獵鷹隊今天在主場迎戰PLG新成員新竹洋基工程，剛奪下上月聯盟單月MVP的谷毛唯嘉、謝宗融和陳范柏彥等成員也趁空關心經典賽的中華隊戰況，看完中華隊隊史首度擊敗南韓隊也直呼感動。

PLG／林志傑替補上陣轟3記三分球 富邦勇士止敗斷獵鷹4連勝

PLG下半季今天在台南台鋼獵鷹隊主場點燃戰火，賽前處在3連敗的台北富邦勇士隊來勢洶洶，上半場打完就已經取得20分領先優勢，最終也在團隊4人得分上雙，其中包括「野獸」林志傑替補上陣18分鐘就攻下12分領軍下，以116：89輕取獵鷹，下半季首戰就順利止敗，也中斷獵鷹4連勝。

TPBL／本周才加盟的徐小龍扮奇兵 攻城獅19分大逆轉雲豹止3連敗

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天在主場迎戰3連敗的新竹御嵿攻城獅隊，儘管攻城獅一度落後到19分，但靠著高國豪、蔡宸綱與新加入的華裔後衛徐小龍在下半場合力攻下38分，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，以114：111逆轉勝出，終止3連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。