TPBL／防守漏掉進攻補回來！海神新洋將致勝球險勝特攻

來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），2月底加入高雄全家海神隊，昨天處女秀轟下30分但沒能助隊捍衛主場，今天沒再錯過機會，最後0.8秒投進致勝一擊，助隊以90：88險勝新北中信特攻隊，捍衛主場勝利。

海神和特攻今天打得膠著，雙方最多領先分數都不到兩位數，首節海神以26：24微幅領先，特攻半場打完以43：42反超；第三節兩隊各轟下30分，直到第四節讀秒階段比分仍戰平。

最後20.7秒，海神1月左腓骨骨裂回歸第二場的蘇文儒投進突破僵局的遠距離兩分球，助隊取得88：86領先，新北中信特攻「黑豹」阿巴西最後8秒「開後門」接到林韋翰助攻追平比分，再扳平比數。

海神最後一擊交到新成員杭特手中，他單打阿巴西的出手打板進球，海神又回到領先。特攻只剩0.8秒執行最後一擊，阿巴西底角跳投涮框而出，讓海神驚險以2分差收下勝利。

攻下致勝球在內18分的杭特提到，最後防守阿巴西漏球，就從進攻端補回來，很高興助隊守護勝利。來台不久的他提到，和新隊友們相處融洽，克力斯、胡瓏貿和蘇文儒都是很好朋友。

蘇文儒回歸第二戰繳出全隊最高20分還有11籃板，克力斯11分、12籃板，于煥亞和胡瓏貿各拿10分。

特攻以阿巴西19分最佳，但他全場9投錯失的唯一一球就是最後一擊；洋將內馬和馬可各攻下17分，金恩15分。