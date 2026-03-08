NBA／因病缺陣6場回歸 波爾辛吉斯喊「真的恢復了」

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
波爾辛吉斯回歸喊「真的恢復了」。美聯社
波爾辛吉斯回歸喊「真的恢復了」。美聯社

從老鷹被交易到勇士隊，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上月代表新東家首度出賽後就連6場球缺陣，直到今天碰衛冕軍雷霆隊才再度上陣，儘管最終勇士以97：104吞敗，不過波爾辛吉斯認為身體狀況已經回到應有狀態，賽前進行的訓練後感覺也不錯。

今天回歸前，波爾辛吉斯有隨隊在休士頓進行訓練，昨天的練習也有參與，今天上場23分鐘攻下9分、5籃板、5助攻和1阻攻。

「我相信我現在能恢復健康了，這是我的真實感受。」波爾辛吉強調並沒誇大感受，過去自己反覆受傷病折磨，「但這次，我感覺真的能恢復了。」

勇士處女秀後染上病毒而缺賽6場，波爾辛吉斯在塞爾蒂克隊時期曾被隊醫診斷得到姿勢性心搏過速症候群（POTS），轉戰老鷹後本季在被交易前也因傷只出賽17場，不料來到勇士身體又出狀況。

波爾辛吉斯透露，交易後特別想上場，必須缺席的感覺十分難受，今天總算回歸，感覺還不錯，替補上場10投3中的他說：「就是身體有點沈重，投籃沒有好的節奏。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）先前上廣播訪問時曾說波爾辛吉斯沒得到POTS，之後才又說收回這些發言，稱自己犯下「愚蠢錯誤」，不該討論了解不夠多的事情。

針對現任教頭的說法，波爾辛吉斯認為確實不妥當，「因為這又引發一些討論，我和柯爾說這OK，我知道他沒別的意思，也沒想炒作我的健康狀況，只說了當下知道的東西。」

勇士接續要面對「背靠背」賽程，波爾辛吉斯台灣時間周二碰爵士隊的比賽將休息，周三和公牛隊的對決再上陣，他則是表示希望上場時間能隨季後賽接近增加，「只剩20場比賽左右，我想找到非常好的比賽節奏，看看我們能否在季後賽有所作為。」

NBA 勇士 波爾辛吉斯 籃球

