PLG／國小棒籃雙棲 谷毛唯嘉也被中華隊感動

聯合報／ 記者曾思儒／台南即時報導
谷毛唯嘉今天賽前也十分關心中華棒球隊和南韓的經典賽對決。記者曾思儒／攝影
谷毛唯嘉今天賽前也十分關心中華棒球隊和南韓的經典賽對決。記者曾思儒／攝影

台南台鋼獵鷹隊今天在主場迎戰PLG新成員新竹洋基工程，剛奪下上月聯盟單月MVP的谷毛唯嘉、謝宗融和陳范柏彥等成員也趁空關心經典賽的中華隊戰況，看完中華隊隊史首度擊敗南韓隊也直呼感動。

台鋼集團擁有多支職業球隊，獵鷹和棒球的雄鷹，還有足球和職業排球的台鋼天鷹，是台灣第一個跨足四支職業球隊的集團，獵鷹和雄鷹宿舍也在同一處但不同樓層，在宿舍就能看到棒球隊練習，小時候是「恰恰」彭政閔球迷的謝宗融還因此成為雄鷹球迷，有時間就會去雄鷹主場澄清湖看球。

謝宗融笑說，恰恰退休後，現在就單純看雄鷹比賽，「棒球氣氛很不一樣，節奏比較慢，和籃球相反，可以慢慢觀賞。」這周全台瘋經典賽，謝宗融也沒錯過，今天台韓大戰看到第九局才從宿舍出發。

中華男籃目前也正在世界盃亞洲區資格賽努力，第一階段有入圍國手的謝宗融透露，上月第二階段遭逢外婆過世，中華隊教練團聯繫時有告知家庭狀況，七月第三階段還要出戰南韓和中國，就看有沒有機會再穿上國家隊戰袍。

谷毛唯嘉國小曾是「棒籃雙棲」，參加過棒球夏令營，國中沒有棒球隊才專心發展籃球路。2021年曾在疫情下入選中華隊出征亞洲盃資格賽第3階段，谷毛唯嘉認為當時時空背景特殊，不算「真正的一隊」，經典賽深受中華隊感動的他期許繼續提升自己，有朝一日選受國家隊。

「現在還不夠，還有很多東西要學，不過感受得到自己每年都在進步。」中華隊後場人才濟濟，谷毛唯嘉表示現階段專注提升自己，希望能在完全準備下選上中華隊，「當然如果有機會，我也會把握。」

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

