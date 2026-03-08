快訊

WBC最帥外援！「費仔」費爾柴德「顏值、實力全在線」還有超正金髮辣妻 根本人生勝利組

經典賽／「什麼是讓人感動的比賽？」 古林睿煬：這場就是！

不捨嘆袁惟仁解脫了 張宇消失8年露面長這樣

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

聯合報／ 記者葉姵妤／綜合報導
陳傑憲拚上三壘。 路透
陳傑憲拚上三壘。 路透

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

陳傑憲為中華隊陣中的主力戰將，同時也是精神領袖，但這次前進東京參賽，首戰面對澳洲隊時，就遭觸身球擊中，左手食指骨裂打上石膏，之後兩場比賽都只能在板凳席替隊友喊聲，他對於自己不能上場也表示十分自責。

陳傑憲不甘於當「傷兵」，包括昨天對捷克之戰，以及今天對南韓之戰賽前，都出現在場上練打，但教練團沒有將他排進打線之中。直到今天中華隊與南韓在這場輸不得的戰役中，鏖戰到延長賽第10局，陳傑憲出現在場上代跑，左手還戴著厚重的防護手套。

在延長賽突破僵局制中，二壘上的陳傑憲先是靠隊友的短打，以頭部滑壘方式衝抵三壘，他自己也十分振奮，在壘包上激動大吼，之後再透過強迫取分戰術跑回中華隊的致勝分。

這一幕看得台灣球迷熱血沸騰，連日本媒體也紛紛報導「台灣隊長」展現的鬥志，且在日本社群媒體上引發熱議，眾多網友都被他的奮戰精神所感動，留言：「太帥了」、「這鬥志讓人胸口發燙」、「身為隊長的這份氣魄太令人感動」。

日本媒體報導內容的配圖，甚至放上陳傑憲在台、日戰賽前和日本隊游擊手源田壯亮在場邊談話時的照片，源田壯亮在上屆經典賽時，預賽對南韓一戰因撲壘導致小指骨折，但他僅缺席一場比賽，赴美後繼續帶傷上陣，在當時也成為日本隊奪冠背後的熱血故事。

陳傑憲回壘得分。 路透
陳傑憲回壘得分。 路透

國際轉播單位在這場「經典」的台韓戰賽後，也特別提到陳傑憲，說明他即使首戰受傷後，依舊留在中華隊的陣容當中，對於他的精神表達尊敬。

南韓 經典賽 中華隊 籃球

延伸閱讀

經典賽／眼淚不自覺掉下來 陳傑憲感謝南韓強大對手激盪精彩球賽

經典賽／史上第一次！中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

經典賽／中華隊本屆賽事傷不停！國際轉播員戲稱：Taipei變Taipain

經典賽／台韓大戰陳傑憲能否上陣？曾豪駒從「要為選手負責」原則出發

相關新聞

經典賽／陳傑憲帶傷跑回致勝分 日球迷感動、轉播單位說「Respect」

「台灣隊長」陳傑憲首戰遭觸身球形成左手食指骨裂，但今天與南韓隊關鍵一戰，他在延長賽被換上場代跑，跑回中華隊的致勝分，不只台灣球迷瘋狂，日本球迷、國際轉播單位都直呼「Respect」。

PLG／國小棒籃雙棲 谷毛唯嘉也被中華隊感動

台南台鋼獵鷹隊今天在主場迎戰PLG新成員新竹洋基工程，剛奪下上月聯盟單月MVP的谷毛唯嘉、謝宗融和陳范柏彥等成員也趁空關心經典賽的中華隊戰況，看完中華隊隊史首度擊敗南韓隊也直呼感動。

PLG／林志傑替補上陣轟3記三分球 富邦勇士止敗斷獵鷹4連勝

PLG下半季今天在台南台鋼獵鷹隊主場點燃戰火，賽前處在3連敗的台北富邦勇士隊來勢洶洶，上半場打完就已經取得20分領先優勢，最終也在團隊4人得分上雙，其中包括「野獸」林志傑替補上陣18分鐘就攻下12分領軍下，以116：89輕取獵鷹，下半季首戰就順利止敗，也中斷獵鷹4連勝。

TPBL／本周才加盟的徐小龍扮奇兵 攻城獅19分大逆轉雲豹止3連敗

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天在主場迎戰3連敗的新竹御嵿攻城獅隊，儘管攻城獅一度落後到19分，但靠著高國豪、蔡宸綱與新加入的華裔後衛徐小龍在下半場合力攻下38分，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，以114：111逆轉勝出，終止3連敗。

TPBL／海神新洋將杭特飆30分白搭 夢想家缺馬建豪、大B仍收4連勝

上半季拉出一波3連勝的福爾摩沙夢想家隊，今天在兩位中華隊國手馬建豪、高柏鎧缺陣的情況下作客高雄全家海神隊主場，儘管上半場與對手一度拉鋸，但靠著第三節林俊吉單節進帳11分、團隊拿下33分拉開差距，最終以107：97擊敗海神，收下4連勝。

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

在前一場比賽不敵桃園台啤永豐雲豹隊中斷5連勝後，新北國王隊今天繼續在主場迎戰台北台新戰神隊，並且打出一場激烈拉鋸戰，雙方在比賽最後1分多鐘都還戰成平手，但國王關鍵時刻靠著林金榜、沃許本、飛米6罰5中，最終以93：90險勝戰神，收下近7場比賽第6勝。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。