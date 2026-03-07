TPBL／本周才加盟的徐小龍扮奇兵 攻城獅19分大逆轉雲豹止3連敗

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天在主場迎戰3連敗的新竹御嵿攻城獅隊，儘管攻城獅一度落後到19分，但靠著高國豪、蔡宸綱與新加入的華裔後衛徐小龍在下半場合力攻下38分，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，以114：111逆轉勝出，終止3連敗。

帶著3連敗迎接下半季的攻城獅，今天不僅開箱新洋將馬力、華裔後衛徐小龍，洋將辛巴也進行回歸首秀，而這三名球員也對於今天比賽產生巨大影響力。

戰績龍頭雲豹在日前終止國王5連勝後，今天回到主場在前三節也打出亮眼一戰，上半場高錦瑋、克羅馬就分別拿下13分與18分，加上林信寬、迪亞洛與米勒也都有7分進帳，多點開花的攻勢幫助雲豹取得7分領先。

第三節雲豹持續猛攻，在該節中段一度取得高達19分領先，其中克羅馬第三節一人就包辦17分，但第三節後段攻城獅高國豪、蔡宸綱挺身而出領軍追分，在兩人單節也都有雙位數得分下，攻城獅三節打完追到僅剩7分差。

第四節攻城獅再度有奇兵殺出，先是盧冠軒接連在三分線與中距離進球，本周才剛加入的華裔後衛徐小龍更是單節拿下9分，其中包括倒數4分鐘投進三分球，幫助攻城獅追到2分差距。

隨後攻城獅蔡宸綱上籃命中，高國豪上籃雲豹米勒出現妨礙中籃，攻城獅成功逆轉戰局，至於雲豹雖然一度有機會扳平戰局，但高錦瑋最後一擊未能命中，最終攻城獅就完成戲劇化逆轉秀，終止3連敗。

攻城獅今天共計6人得分上雙，其中高國豪拿下24分、蔡宸綱19分、徐小龍11分，三人在下半場合力攻下38分，成為攻城獅逆轉關鍵，辛巴與新洋將馬力分別有15分、9籃板與16分、13籃板進帳；至於雲豹克羅馬則是拿下生涯新高的42分，高錦瑋19分。