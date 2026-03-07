快訊

TPBL／本周才加盟的徐小龍扮奇兵 攻城獅19分大逆轉雲豹止3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
攻城獅隊在最多19分落後的情況下逆轉雲豹隊，終止3連敗。圖／TPBL提供
攻城獅隊在最多19分落後的情況下逆轉雲豹隊，終止3連敗。圖／TPBL提供

TPBL戰績龍頭桃園台啤永豐雲豹隊今天在主場迎戰3連敗的新竹御嵿攻城獅隊，儘管攻城獅一度落後到19分，但靠著高國豪、蔡宸綱與新加入的華裔後衛徐小龍在下半場合力攻下38分，在比賽最後2分鐘逆轉戰局，以114：111逆轉勝出，終止3連敗。

帶著3連敗迎接下半季的攻城獅，今天不僅開箱新洋將馬力、華裔後衛徐小龍，洋將辛巴也進行回歸首秀，而這三名球員也對於今天比賽產生巨大影響力。

戰績龍頭雲豹在日前終止國王5連勝後，今天回到主場在前三節也打出亮眼一戰，上半場高錦瑋、克羅馬就分別拿下13分與18分，加上林信寬、迪亞洛與米勒也都有7分進帳，多點開花的攻勢幫助雲豹取得7分領先。

第三節雲豹持續猛攻，在該節中段一度取得高達19分領先，其中克羅馬第三節一人就包辦17分，但第三節後段攻城獅高國豪、蔡宸綱挺身而出領軍追分，在兩人單節也都有雙位數得分下，攻城獅三節打完追到僅剩7分差。

第四節攻城獅再度有奇兵殺出，先是盧冠軒接連在三分線與中距離進球，本周才剛加入的華裔後衛徐小龍更是單節拿下9分，其中包括倒數4分鐘投進三分球，幫助攻城獅追到2分差距。

隨後攻城獅蔡宸綱上籃命中，高國豪上籃雲豹米勒出現妨礙中籃，攻城獅成功逆轉戰局，至於雲豹雖然一度有機會扳平戰局，但高錦瑋最後一擊未能命中，最終攻城獅就完成戲劇化逆轉秀，終止3連敗。

攻城獅今天共計6人得分上雙，其中高國豪拿下24分、蔡宸綱19分、徐小龍11分，三人在下半場合力攻下38分，成為攻城獅逆轉關鍵，辛巴與新洋將馬力分別有15分、9籃板與16分、13籃板進帳；至於雲豹克羅馬則是拿下生涯新高的42分，高錦瑋19分。

籃球

相關新聞

PLG／林志傑替補上陣轟3記三分球 富邦勇士止敗斷獵鷹4連勝

PLG下半季今天在台南台鋼獵鷹隊主場點燃戰火，賽前處在3連敗的台北富邦勇士隊來勢洶洶，上半場打完就已經取得20分領先優勢，最終也在團隊4人得分上雙，其中包括「野獸」林志傑替補上陣18分鐘就攻下12分領軍下，以116：89輕取獵鷹，下半季首戰就順利止敗，也中斷獵鷹4連勝。

TPBL／海神新洋將杭特飆30分白搭 夢想家缺馬建豪、大B仍收4連勝

上半季拉出一波3連勝的福爾摩沙夢想家隊，今天在兩位中華隊國手馬建豪、高柏鎧缺陣的情況下作客高雄全家海神隊主場，儘管上半場與對手一度拉鋸，但靠著第三節林俊吉單節進帳11分、團隊拿下33分拉開差距，最終以107：97擊敗海神，收下4連勝。

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

在前一場比賽不敵桃園台啤永豐雲豹隊中斷5連勝後，新北國王隊今天繼續在主場迎戰台北台新戰神隊，並且打出一場激烈拉鋸戰，雙方在比賽最後1分多鐘都還戰成平手，但國王關鍵時刻靠著林金榜、沃許本、飛米6罰5中，最終以93：90險勝戰神，收下近7場比賽第6勝。

TPBL／後場受傷勢困擾 攻城獅簽下華裔後衛徐小龍

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，華裔後衛徐小龍（Jade Mel Tse）正式加盟。徐小龍現年25歲，身高185公分、體重86公斤，主要位置為控球後衛，這位組織型潛力後衛將穿上1號戰袍，期待能提升風城後場的深度。

PLG／簽下前夢想家洋將揚科維奇 富邦勇士補足4、5號欠缺元素  

台北富邦勇士今天宣布與洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）完成簽約，揚科維奇現年32歲，擁有塞爾維亞與加拿大雙重國籍，身高211公分、體重109公斤，主打中鋒位置，具備紮實對抗噸位，將為球隊禁區戰力帶來關鍵提升。

