TPBL／海神新洋將杭特飆30分白搭 夢想家缺馬建豪、大B仍收4連勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林俊吉（左）拿下21分，帶領夢想家隊拉出一波4連勝。圖／TPBL提供
上半季拉出一波3連勝的福爾摩沙夢想家隊，今天在兩位中華隊國手馬建豪、高柏鎧缺陣的情況下作客高雄全家海神隊主場，儘管上半場與對手一度拉鋸，但靠著第三節林俊吉單節進帳11分、團隊拿下33分拉開差距，最終以107：97擊敗海神，收下4連勝。

夢想家在上半季最後3場比賽連續擊敗海神、戰神和雲豹，拉出一波3連勝的小高潮，不過在這次世界盃亞太區資格賽中，代表中華隊出賽的馬建豪卻在首場與南韓之戰就發生腳踝韌帶撕裂的狀況，預計將休息6至8周，對於夢想家戰力造成不小影響。

而今天作客海神主場，在「大B」高柏鎧也缺陣的情況下，夢想家上半場打得並不輕鬆，海神今天開箱的新洋將杭特，上半場個人就進帳11分，加上吳曉謹也從板凳殺出投進3記三分球、拿下11分，幫助海神上半場打完僅以1分落後夢想家。

不過易籃後夢想家林俊吉挺身接管戰局，個人單節3投3中拿下11分，帶領夢想家單節拿下33分擴大領先差距，末節夢想家更是在防守端持續加壓，讓海神僅有19分進帳，最終夢想家就以10分差距拿下4連勝。

夢想家今天除了林俊吉攻下21分外，雙洋將湯普金斯、班提爾也分別拿下22分，忻沃克也有14分進帳，頂上馬建豪缺陣的火力空缺；至於海神則以新洋將杭特拿下30分、7籃板最佳，剛復出的蘇文儒也有17分進帳。

對於馬建豪預計將缺席6至8周，林俊吉賽後表示，總教練簡浩在年後就表示，希望每個人都能夠跳出來，平均分擔各項工作，「我們每個位置都蠻多人的，平常隊內練習就很競爭，當然還是希望小馬能盡快歸隊，但每個人也都必須先做好自己的工作。」

