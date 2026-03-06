快訊

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
戰神隊弗利沙（右）本季首度出賽僅貢獻11分、5助攻。圖／TPBL提供
戰神隊弗利沙（右）本季首度出賽僅貢獻11分、5助攻。圖／TPBL提供

在前一場比賽不敵桃園台啤永豐雲豹隊中斷5連勝後，新北國王隊今天繼續在主場迎戰台北台新戰神隊，並且打出一場激烈拉鋸戰，雙方在比賽最後1分多鐘都還戰成平手，但國王關鍵時刻靠著林金榜、沃許本、飛米6罰5中，最終以93：90險勝戰神，收下近7場比賽第6勝。

國王在前一比賽不敵雲豹後，排名從第2名一路滑落到第5名，今天在主場再戰戰神也再次陷入苦戰，上半場國王在林書緯貢獻11分、7助攻以及沃許本拿下17分帶領下，還一度以5分差距領先。

不過易籃後，戰神也展開猛烈反撲，尤其是本周才回鍋的洋將恩多，在第四節中段黃聰翰三罰俱中後，個人一度連得5分，幫助戰神逆轉戰局，但國王隨後有靠著戰神連續發生失誤發動反快攻，再度扳平戰局。

比賽最後1分半鐘，國王靠著林金榜兩罰俱中超前比分，反觀戰神恩多連續兩次在三分線外出手都未能命中，只能透過犯規戰術凍結時間，但沃許本、飛米接下來4罰3中，助國王以3分差距帶走勝利，近7場比賽收下6勝。

國王今天除了雙洋將飛米、沃許本分別拿下20分、11籃板與22分外，本土雙衛林書緯與林彥廷也分別有15分進帳，其中林彥廷在過去7場比賽有6場得分上雙，表現漸入佳境；至於戰神則以本周回鍋的恩多拿下19分、17籃板表現最佳，首度開箱的弗利沙則僅有11分進帳。

談到近期火燙的個人表現，林彥廷賽後表示，「今天我就放開自己去打，上半季我對於自己的表現並沒有很滿意，趁現在（李）愷諺還沒有回來，也希望對於球隊有多一點幫忙。」

林書緯 林金榜 國王 籃球

TPBL／戰神開箱弗利沙仍輸球 國王靠林彥廷近7戰6場得分上雙險勝

在前一場比賽不敵桃園台啤永豐雲豹隊中斷5連勝後，新北國王隊今天繼續在主場迎戰台北台新戰神隊，並且打出一場激烈拉鋸戰,雙方在比賽最後1分多鐘都還戰成平手,但國王關鍵時刻靠著林金榜、沃許本、飛米6罰5中,最終以93:90險勝戰神,收下近7場比賽第6勝。

