快訊

私中窄門／「超級星期六」15校拚場 錄取率6%比頂大還低

賴總統要暫停藥價調查3年恐違健保法 醫界獻3對策

經典賽／山本由伸扛首戰對決台灣 道奇教頭揭投球限制

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／後場受傷勢困擾 攻城獅簽下華裔後衛徐小龍

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
華裔後衛徐小龍加盟攻城獅。圖／新竹御嵿攻城獅提供
華裔後衛徐小龍加盟攻城獅。圖／新竹御嵿攻城獅提供

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，華裔後衛徐小龍（Jade Mel Tse）正式加盟。徐小龍現年25歲，身高185公分、體重86公斤，主要位置為控球後衛，這位組織型潛力後衛將穿上1號戰袍，期待能提升風城後場的深度。

徐小龍的籃球履歷橫跨NCAA D1與D2，在NCAA D1休士頓基督教大學時期，場均送出3.2次助攻成為球隊組織核心。在轉戰NCAA D2皇后學院後表現更加全面，場均貢獻9.7分、3.5助攻及1.1次抄截。

攻城獅總經理張樹人說：「近期球隊後場球員受傷勢困擾，我們需要一位能勝任替補控衛的球員。徐小龍在場上對節奏的掌控、傳球的時機，正是我們目前後場陣容所需要的。」

徐小龍本賽季初曾於PLG聯盟出賽，徐小龍表示非常期待風城主場的氛圍，「我早就聽說過『獅紫軍』是全台最瘋狂的球迷，很榮幸能加入攻城獅！我會把握時間迅速融入團隊，希望能對球隊做出貢獻。」徐小龍已於本周正式投入球隊訓練，最快將於本周末對戰雲豹客場賽事迎來首秀。

籃球

延伸閱讀

PLG／簽下前夢想家洋將揚科維奇 富邦勇士補足4、5號欠缺元素  

NBA／葛蘭德轉戰快艇首秀獲好評 雷納德：他就是一位全明星

NBA／金塊補強爭冠拼圖 簽下「助攻失誤比大師」瓊斯

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

相關新聞

PLG／簽下前夢想家洋將揚科維奇 富邦勇士補足4、5號欠缺元素  

台北富邦勇士今天宣布與洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）完成簽約，揚科維奇現年32歲，擁有塞爾維亞與加拿大雙重國籍，身高211公分、體重109公斤，主打中鋒位置，具備紮實對抗噸位，將為球隊禁區戰力帶來關鍵提升。

TPBL／後場受傷勢困擾 攻城獅簽下華裔後衛徐小龍

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，華裔後衛徐小龍（Jade Mel Tse）正式加盟。徐小龍現年25歲，身高185公分、體重86公斤，主要位置為控球後衛，這位組織型潛力後衛將穿上1號戰袍，期待能提升風城後場的深度。

TPBL／海神主題周聯手玉山銀行 神預測抽Switch 2大獎

高雄全家海神職業籃球隊本周末主題周與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題周，攜手提升全民反詐意識，參與「玉山我最神」賽前預測，的球迷還有機會獲得Nintendo Switch 2主機和瑪莉歐賽車世界。

東超／爭奪150萬冠軍獎金！國王簽下伊朗頂尖後衛

為全力拚戰東亞超級聯賽（EASL）六強賽事，新北國王隊今天宣布延攬伊朗國家隊頂尖後衛西納（Sina Vahedi）加盟，並將以亞洲外援身分參與三月中旬於澳門舉辦的東超六強決賽，助隊挑戰賽事新猷的150萬美元冠軍獎金。

TPBL／超人氣英雄來了 台北戰神攜手麵包超人推出主題日

台北台新戰神隊於3月21、22、28與29日攜手麵包超人推出《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日，將戰神拚戰精神，結合麵包超人的勇氣與守護，與大小朋友並肩出擊，為主場注入滿滿元氣。

PLG／「戀愛mo法」甜蜜登場 富邦勇士攜手momo推出主題球衣 

台北富邦勇士隊三月主場將於3月12日、3月14日、3月15日在和平籃球館浪漫登場，球團攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周，勇士們將化身 momoboys，一同施展戀愛魔法，讓球館化身為粉紅夢境。在這浪漫氛圍中，邀請球迷與勇士共同感受這份專屬於春天的甜蜜魔力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。