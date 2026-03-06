TPBL／後場受傷勢困擾 攻城獅簽下華裔後衛徐小龍

TPBL新竹御嵿攻城獅球團今天宣布，華裔後衛徐小龍（Jade Mel Tse）正式加盟。徐小龍現年25歲，身高185公分、體重86公斤，主要位置為控球後衛，這位組織型潛力後衛將穿上1號戰袍，期待能提升風城後場的深度。

徐小龍的籃球履歷橫跨NCAA D1與D2，在NCAA D1休士頓基督教大學時期，場均送出3.2次助攻成為球隊組織核心。在轉戰NCAA D2皇后學院後表現更加全面，場均貢獻9.7分、3.5助攻及1.1次抄截。

攻城獅總經理張樹人說：「近期球隊後場球員受傷勢困擾，我們需要一位能勝任替補控衛的球員。徐小龍在場上對節奏的掌控、傳球的時機，正是我們目前後場陣容所需要的。」

徐小龍本賽季初曾於PLG聯盟出賽，徐小龍表示非常期待風城主場的氛圍，「我早就聽說過『獅紫軍』是全台最瘋狂的球迷，很榮幸能加入攻城獅！我會把握時間迅速融入團隊，希望能對球隊做出貢獻。」徐小龍已於本周正式投入球隊訓練，最快將於本周末對戰雲豹客場賽事迎來首秀。