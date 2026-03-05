聽新聞
PLG／簽下前夢想家洋將揚科維奇 富邦勇士補足4、5號欠缺元素
台北富邦勇士今天宣布與洋將揚科維奇（Stefan Jankovic）完成簽約，揚科維奇現年32歲，擁有塞爾維亞與加拿大雙重國籍，身高211公分、體重109公斤，主打中鋒位置，具備紮實對抗噸位，將為球隊禁區戰力帶來關鍵提升。
揚科維奇自2016年開啟職籃生涯，足跡遍及NBA G League以及塞爾維亞、希臘、土耳其等多國聯賽，累積豐富海外征戰經驗。2021-22賽季他首度來台發展，加盟福爾摩沙夢想家，場均繳出19.9分、9.2籃板與2.6助攻的全面數據，迅速融入台灣職籃環境並展現穩定戰力。今年年初，揚科維奇轉戰黎巴嫩聯賽，出賽5場，平均攻下19.8分、9.8籃板，依舊維持高水準表現。
台北富邦勇士總教練吳永仁表示，「揚科維奇在進攻端方面，不僅是具威脅的『空間型長人』，能拉開場上空間，更擁有同身高球員少見的高位策應能力與傳球視野，正好補足球隊四、五號位所欠缺的元素；防守端則憑藉紮實對抗性與良好站位意識，在第一線穩定頂住對手，同時透過豐富經驗掌握防守籃板、確保球權轉換，為球隊攻防兩端帶來穩定支撐。」
