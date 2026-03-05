快訊

TPBL／海神主題周聯手玉山銀行 神預測抽Switch 2大獎

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊本周主題周的「玉山我最神」，獎品是Switch 2。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊本周主題周的「玉山我最神」，獎品是Switch 2。圖／高雄全家海神隊提供

高雄全家海神職業籃球隊本周末主題周與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題周，攜手提升全民反詐意識，參與「玉山我最神」賽前預測，的球迷還有機會獲得Nintendo Switch 2主機和瑪莉歐賽車世界。

海神宣布，「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2 主機和瑪莉歐賽車世界，一天一組，主題周將送出兩組給幸運球迷當馬年禮物。

7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動，還有機會獲得單獨合影或驚喜好禮；Aquas Store主場限定，凡當日消費滿1200元，即享輪盤轉轉樂抽獎一次機會，有機會帶走豐富好禮。

年前面對戰神隊打下來台代表作的洋將賽克維奇，春節期間岳父也造訪高雄，他特別帶著家人探索港都景點，他說：「過年天氣很好，感受到高雄滿滿的人情味，我特別喜歡『跑咖」』，走訪高雄在地的咖啡館，令我十分驚艷。」

而來台多年的克力斯還充當「地陪」，與賽克維奇一家溝通無礙。賽克維奇解釋道：「塞爾維亞與克羅埃西亞1990年前皆屬南斯拉夫聯邦，所以我們基本上說著同一種語言，擁有相同的文化跟價值觀。我跟克力斯甚至在亞德里亞海聯賽（Adriatic league）曾經交手過，所以分外熟悉！」

賽克維奇分享自己在俄羅斯也打過球，「我還可以用俄語跟艾德、布里茲克溝通，所以我在休息室會用3種不同語言溝通，十分有趣！」

對於下半季展開，賽克維奇十分期待，「團隊把握休息空檔，收假後持續訓練，大夥都蓄勢待發，特別是阿亞（于煥亞）跟（蘇）文儒都歸隊了，我也很懷念比賽的感覺，非常期待回到主場作戰，與神隊友見面。」

海神隊本周主題周舉辦玉山神隊友賽後拍照會。圖／高雄全家海神隊提供
海神隊本周主題周舉辦玉山神隊友賽後拍照會。圖／高雄全家海神隊提供

