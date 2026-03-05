快訊

東超／爭奪150萬冠軍獎金！國王簽下伊朗頂尖後衛

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
國王簽下伊朗國家隊頂尖後衛西納。圖／國王提供
為全力拚戰東亞超級聯賽（EASL）六強賽事，新北國王隊今天宣布延攬伊朗國家隊頂尖後衛西納（Sina Vahedi）加盟，並將以亞洲外援身分參與三月中旬於澳門舉辦的東超六強決賽，助隊挑戰賽事新猷的150萬美元冠軍獎金。

身高185公分的西納，年僅25歲已是伊朗男籃新世代的重要球員，2021年便代表伊朗出戰東京奧運，是當時陣中最受矚目的潛力新星，並在2025年FIBA亞洲盃中大放異彩，以場均17.8分的火燙表現率領球隊奪下銅牌，個人更榮獲賽事全明星五人殊榮。西納具備精湛的持球突破能力、廣闊的傳球視野以及穩定的外線火力，是一名典型的進攻型雙能衛。

西納曾效力菲律賓職籃（PBA）的馬尼拉電器，並在東超分組賽中以撕裂對手防線的侵略性，展現出頂級亞援的身手。在效力伊朗聯賽期間，他曾創下單場狂飆42分的紀錄，並在西亞超級聯賽（WASL）中，展現場均 22.3 分的宰制力，證明自己具備改變戰局的能力。

新北國王總經理毛加恩表示，東超六強賽面對到各國強權，球隊需要像西納這類型的球員來提升後場深度，能分擔在進攻端組織的壓力，他身為亞洲頂級對抗性的亞援，會是球隊在面對不同球風挑戰時，調度上最重要的活棋。

籃球

相關新聞

TPBL／海神主題周聯手玉山銀行 神預測抽Switch 2大獎

高雄全家海神職業籃球隊本周末主題周與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題周，攜手提升全民反詐意識，參與「玉山我最神」賽前預測，的球迷還有機會獲得Nintendo Switch 2主機和瑪莉歐賽車世界。

東超／爭奪150萬冠軍獎金！國王簽下伊朗頂尖後衛

為全力拚戰東亞超級聯賽（EASL）六強賽事，新北國王隊今天宣布延攬伊朗國家隊頂尖後衛西納（Sina Vahedi）加盟，並將以亞洲外援身分參與三月中旬於澳門舉辦的東超六強決賽，助隊挑戰賽事新猷的150萬美元冠軍獎金。

TPBL／超人氣英雄來了 台北戰神攜手麵包超人推出主題日

台北台新戰神隊於3月21、22、28與29日攜手麵包超人推出《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日，將戰神拚戰精神，結合麵包超人的勇氣與守護，與大小朋友並肩出擊，為主場注入滿滿元氣。

PLG／「戀愛mo法」甜蜜登場 富邦勇士攜手momo推出主題球衣 

台北富邦勇士隊三月主場將於3月12日、3月14日、3月15日在和平籃球館浪漫登場，球團攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周，勇士們將化身 momoboys，一同施展戀愛魔法，讓球館化身為粉紅夢境。在這浪漫氛圍中，邀請球迷與勇士共同感受這份專屬於春天的甜蜜魔力。

TPBL／雲豹三洋將狂飆78分 斷國王5連勝穩居龍頭寶座

在歷經農曆春節假期與世界盃資格賽休兵後，TPBL今天於新莊體育館重燃戰火，年前拉出一波5連勝的新北國王，面對來訪的桃園台啤永豐雲豹，國王卻在第三節出現進攻熄火的狀況，讓雲豹拉開差距，最終以116：100中斷國王的5連勝。

TPBL／戰神掰了基德 簽回211公分塞內加爾禁區大將

台北台新戰神隊今宣布洋將陣容異動，與洋將基德合意解除合約，同時簽回曾於2023–24賽季效力的中鋒恩多（Youssoupha Ndoye），提升禁區強度與整體防守穩定度。

