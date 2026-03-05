快訊

TPBL／超人氣英雄來了 台北戰神攜手麵包超人推出主題日

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
台北台新戰神隊於3月21、22、28與29日攜手麵包超人推出《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日。圖／台新育樂提供
台北台新戰神隊於3月21、22、28與29日攜手麵包超人推出《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日。圖／台新育樂提供

台北台新戰神隊於3月21、22、28與29日攜手麵包超人推出《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》主題日，將戰神拚戰精神，結合麵包超人的勇氣與守護，與大小朋友並肩出擊，為主場注入滿滿元氣。  

主題日球場入口設置2.5公尺高麵包超人迎接戰友入場，一同守護戰神家園，賽前舉辦麵包超人與夥伴們的互動合照會，傳遞應援能量為戰神加油；購票進場可獲得ANPANMAN × MARS聯名入場禮，包含角色手機掛繩與紀念提袋等，讓大小戰友從踏進球場起，一起感受熱血與勇氣交織的冒險氛圍，與戰神一同迎戰。

最受期待的角色互動合照將於賽前登場，麵包超人四場次皆參與，21日、28日加碼細菌人、28日紅精靈到場助陣，凡購買此次聯名套票的戰友可參與合照活動，另於「戰神裝備局」當日購買聯名商品單筆滿1000元，即可獲得限量號碼牌，與超人氣角色一同合影，留下難得回憶。

購票進場即贈ANPANMAN × MARS 聯名入場禮，21、22日為麵包超人、細菌人與紅精靈三款角色聯名手機掛繩；28、29日則推出麵包超人與細菌人兩款聯名紀念提袋，款式隨機送完為止。

另規劃「戰神競技場」主題闖關，包含「排除試煉」、「秘密偵探」、「超人戰友」與「元氣滾滾」等關卡，完成任兩項任務即有機會獲得限定聯名小物，21、22日贈送麵包超人或細菌人手機支架，28、29日則為戰神球衣款及麵包超人與夥伴們的聯名磁鐵，款式隨機送完為止，邀請戰友一同跟著戰神與麵包超人展開冒險行動。

《ANPANMAN × MARS 元氣百倍 戰神出擊》台北戰神場上並肩作戰、守護主場的精神，呼應麵包超人的陪伴與勇氣，首次聯手讓戰友們在角色互動與主題體驗中，感受熱血籃球與守護信念凝聚的元氣主場。

籃球

