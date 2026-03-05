快訊

PLG／「戀愛mo法」甜蜜登場 富邦勇士攜手momo推出主題球衣 

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
富邦勇士隊攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周。圖／台北富邦勇士隊提供
台北富邦勇士隊三月主場將於3月12日、3月14日、3月15日在和平籃球館浪漫登場，球團攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周，勇士們將化身 momoboys，一同施展戀愛魔法，讓球館化身為粉紅夢境。在這浪漫氛圍中，邀請球迷與勇士共同感受這份專屬於春天的甜蜜魔力。

勇士連續六年攜手momo，推出限定聯名主題球衣「獵心粉球衣」，球衣設計主軸融入荊棘圖騰，象徵甜美與戰力並存的女力態度；整體採用粉、藍、紫亮眼配色堆疊視覺層次，在場館燈光下更顯閃耀。心型勇士徽章細緻點綴，強化專屬識別與收藏價值。三天賽程中，勇士們將穿上這套獵心粉球衣，在場上施展戀愛mo法，為球迷帶來滿滿心動瞬間。

設計主軸融入荊棘圖騰，象徵甜美與戰力並存的女力態度；整體採用粉、藍、紫亮眼配色堆疊視覺層次，在場館燈光下更顯閃耀。心型勇士徽章細緻點綴，強化專屬識別與收藏價值，完美展現Fubon Angels甜酷並存的舞台魅力。

富邦勇士隊攜手momo購物網打造「戀愛mo法」主題周。圖／台北富邦勇士隊提供
「戀愛mo法」主題周三天皆準備豐富進場好禮，包括【戀愛mo法應援手舉牌】、【momo 專屬資料夾】以及【台北富邦美術館-「步入永恆」展覽全票或「富邦典藏展」展覽全票（兩款擇一隨機發放）】。3月12日賽前特別邀請「獵豹系唱跳新星」HUR+成員連穎帶來熱力四射的開場演出；3月15日則由知名華語歌手蔡旻佑溫暖開唱，為戀愛mo法注入動人旋律。

三日賽前場外規劃「勇士出任務」闖關攤位，包含「正中紅心」、「momo戀愛猜猜猜」、「一見鍾情」、「愛要大聲說」、「撥動心弦」五大關卡。每一關闖關成功即可獲得寵愛勳章，集滿四點即可兌換【戀愛魔法道具】，數量有限送完為止；此外，於神預測攤位預測成功者，還有機會獲得【mo select 磁吸快充行動電源】及勇士好禮，邀請球迷踴躍參與，把幸運與甜蜜一起帶回家。

三天中場表演皆由Fubon Angels成員精心規劃演出，中場遊戲分別為「Love Shot」、「Hold住你的心」、「我可以」，momo更祭出超大好禮，最大獎有機會將價值 $5200 mo幣帶回家，3月15日賽後，勇士將舉辦球員簽名會，由吳永盛、周桂羽、陳又瑋、洪楷傑、林俊佑出席活動，近距離與球迷互動，為這場戀愛mo法畫下最甜蜜的句點。這個三月，就到和平籃球館，和勇士一起施展屬於我們的戀愛mo法吧。

