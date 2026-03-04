快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

TPBL／雲豹三洋將狂飆78分 斷國王5連勝穩居龍頭寶座

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
雲豹克羅馬（左）拿下30分、9助攻，率隊中斷國王5連勝。圖／TPBL提供
雲豹克羅馬（左）拿下30分、9助攻，率隊中斷國王5連勝。圖／TPBL提供

在歷經農曆春節假期與世界盃資格賽休兵後，TPBL今天於新莊體育館重燃戰火，年前拉出一波5連勝的新北國王，面對來訪的桃園台啤永豐雲豹，國王卻在第三節出現進攻熄火的狀況，讓雲豹拉開差距，最終以116：100中斷國王的5連勝。

TPBL在2月15日進行完賽事後，因春節與世界盃資格賽休兵，直到今天才再度開打，而首場比賽就由排名前兩名的雲豹與國王在新莊交手，賽前處在5連勝的國王，首節就火力全開，單節猛轟35分，其中林彥廷在首節就有9分進帳。

不過第二節雲豹進攻手感加溫，尤其是三洋將克羅馬、迪亞洛、麥卡洛三人單節合力攻下27分，帶領雲豹打出35：23的攻勢逆轉戰局，易籃後雲豹在克羅馬單節12分領軍下持續將差距擴大，一度領先達到19分，比賽勝負也提前底定，最終雲豹就以16分差距取勝，收下賽季第18勝，持續拉大與中段班球隊的勝差。

雲豹三洋將今天火力全開合力攻下78分，其中克羅馬拿下30分、9助攻，麥卡洛22分、18籃板，迪亞洛則有26分、9籃板，高錦瑋13分、7助攻；國王則以林彥廷攻下20分最佳，林書緯19分、14助攻。

林書緯 籃球 高錦瑋 桃園

延伸閱讀

NBA／詹皇暴扣秀！第四節海嘯攻勢逆轉鵜鶘 湖人主場奪3連勝

NBA／快艇落後17分大逆轉勇士 葛蘭德轉隊首秀拿下12分

世界盃男籃／奈特、裴頓帶動流暢攻勢 美國隊狂轟123分刷新紀錄

NBA／湖人三巨頭聯手出擊 28分大勝勇士止3連敗

相關新聞

TPBL／雲豹三洋將狂飆78分 斷國王5連勝穩居龍頭寶座

在歷經農曆春節假期與世界盃資格賽休兵後，TPBL今天於新莊體育館重燃戰火，年前拉出一波5連勝的新北國王，面對來訪的桃園台啤永豐雲豹，國王卻在第三節出現進攻熄火的狀況，讓雲豹拉開差距，最終以116：100中斷國王的5連勝。

TPBL／戰神掰了基德 簽回211公分塞內加爾禁區大將

台北台新戰神隊今宣布洋將陣容異動，與洋將基德合意解除合約，同時簽回曾於2023–24賽季效力的中鋒恩多（Youssoupha Ndoye），提升禁區強度與整體防守穩定度。

PLG／中斷盧峻翔霸榜記錄 「鷹速小子」谷毛唯嘉生涯首獲單月MVP

PLG今天公布2025-26球季2月最有價值球員，台鋼獵鷹隊主控谷毛唯嘉繳出單月場均15.3分、7助攻、2.7籃板的成績單，幫助獵鷹2月3戰全勝戰績衝擊聯盟龍頭寶座，谷毛唯嘉也獲得媒體及球迷的青睞，生涯首次獲選單月最有價值球員。

SBL／從判斷到行動 林書豪給藍少甫的啟示

林書豪與藍少甫曾在 P. LEAGUE+2022-23 球季於高雄 17 直播鋼鐵人並肩作戰。當時鋼鐵人開季不順，戰績一度低迷，但林書豪帶來的改變，不只是節奏與數據，而是整支球隊的思考方式。 把每個人

TPBL／柯博文來開球！夢想家推變形金剛主題周

福爾摩沙夢想家今天正式宣布，與全球知名 IP《變形金剛》（Transformers）攜手合作，推出全新聯名企劃。此次合作以《變形金剛》象徵的強韌力量與夢想家捍衛主場、持續前行的團隊意志深度結合，球團將於3月14、15日在台中洲際迷你蛋打造「變形金剛主題周」，並同步發售聯名系列商品。

PLG／出賽8場平均僅1.8分 洋基工程與「護國神Q」戴維斯不再合作

PLG新軍洋基工程隊在本賽季季前成軍後，宣布與前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis）簽約，希望借重他的經驗幫助年輕陣容成長，不過在本季至今僅出賽8場繳出平均1.8分、2.9籃板的數據後，球團也在今天宣布雙方不再合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。