TPBL／雲豹三洋將狂飆78分 斷國王5連勝穩居龍頭寶座

在歷經農曆春節假期與世界盃資格賽休兵後，TPBL今天於新莊體育館重燃戰火，年前拉出一波5連勝的新北國王，面對來訪的桃園台啤永豐雲豹，國王卻在第三節出現進攻熄火的狀況，讓雲豹拉開差距，最終以116：100中斷國王的5連勝。

TPBL在2月15日進行完賽事後，因春節與世界盃資格賽休兵，直到今天才再度開打，而首場比賽就由排名前兩名的雲豹與國王在新莊交手，賽前處在5連勝的國王，首節就火力全開，單節猛轟35分，其中林彥廷在首節就有9分進帳。

不過第二節雲豹進攻手感加溫，尤其是三洋將克羅馬、迪亞洛、麥卡洛三人單節合力攻下27分，帶領雲豹打出35：23的攻勢逆轉戰局，易籃後雲豹在克羅馬單節12分領軍下持續將差距擴大，一度領先達到19分，比賽勝負也提前底定，最終雲豹就以16分差距取勝，收下賽季第18勝，持續拉大與中段班球隊的勝差。

雲豹三洋將今天火力全開合力攻下78分，其中克羅馬拿下30分、9助攻，麥卡洛22分、18籃板，迪亞洛則有26分、9籃板，高錦瑋13分、7助攻；國王則以林彥廷攻下20分最佳，林書緯19分、14助攻。