PLG／中斷盧峻翔霸榜記錄 「鷹速小子」谷毛唯嘉生涯首獲單月MVP

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
谷毛唯嘉帶領獵鷹隊在2月份收下3連勝，生涯首度獲得單月MVP肯定。圖／PLG提供
谷毛唯嘉帶領獵鷹隊在2月份收下3連勝，生涯首度獲得單月MVP肯定。圖／PLG提供

PLG今天公布2025-26球季2月最有價值球員，台鋼獵鷹隊主控谷毛唯嘉繳出單月場均15.3分、7助攻、2.7籃板的成績單，幫助獵鷹2月3戰全勝戰績衝擊聯盟龍頭寶座，谷毛唯嘉也獲得媒體及球迷的青睞，生涯首次獲選單月最有價值球員。

擁有閃電般的迅速移位與突破能力，「鷹速小子」谷毛唯嘉一直是球隊主力栽培的控球後衛。本季谷毛唯嘉稱職扮演好控球後衛的角色，2月場均送出7助攻名列前茅、本季至今場均6.1助攻更是暫居聯盟助攻王。

此外，谷毛唯嘉2月得分火力旺盛，2月1日對上富邦勇士隊、2月3日對上洋基工程隊，分別攻下17分及20分優於例行賽的平均表現。在谷毛唯嘉得分爆發及穩定助攻的雙管加持之下，幫助獵鷹在過年前拉出一波4連勝的成績，谷毛唯嘉也因為出色的表現，在單月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）中拿到12張第1名的5分、以總分89分獲選2月最有價值球員，也中斷了領航猿盧峻翔連續3個月獲選的連霸紀錄。

2月最有價值球員前3名得分如下：

谷毛唯嘉 (獵鷹) 89分

翟蒙 (獵鷹) 75分

米爾納 (領航猿) 26分

PLG 台鋼 盧峻翔 籃球

TPBL／戰神掰了基德 簽回211公分塞內加爾禁區大將

台北台新戰神隊今宣布洋將陣容異動，與洋將基德合意解除合約，同時簽回曾於2023–24賽季效力的中鋒恩多（Youssoupha Ndoye），提升禁區強度與整體防守穩定度。

PLG／中斷盧峻翔霸榜記錄 「鷹速小子」谷毛唯嘉生涯首獲單月MVP

PLG今天公布2025-26球季2月最有價值球員，台鋼獵鷹隊主控谷毛唯嘉繳出單月場均15.3分、7助攻、2.7籃板的成績單，幫助獵鷹2月3戰全勝戰績衝擊聯盟龍頭寶座，谷毛唯嘉也獲得媒體及球迷的青睞，生涯首次獲選單月最有價值球員。

SBL／從判斷到行動 林書豪給藍少甫的啟示

林書豪與藍少甫曾在 P. LEAGUE+2022-23 球季於高雄 17 直播鋼鐵人並肩作戰。當時鋼鐵人開季不順，戰績一度低迷，但林書豪帶來的改變，不只是節奏與數據，而是整支球隊的思考方式。 把每個人

TPBL／柯博文來開球！夢想家推變形金剛主題周

福爾摩沙夢想家今天正式宣布，與全球知名 IP《變形金剛》（Transformers）攜手合作，推出全新聯名企劃。此次合作以《變形金剛》象徵的強韌力量與夢想家捍衛主場、持續前行的團隊意志深度結合，球團將於3月14、15日在台中洲際迷你蛋打造「變形金剛主題周」，並同步發售聯名系列商品。

PLG／出賽8場平均僅1.8分 洋基工程與「護國神Q」戴維斯不再合作

PLG新軍洋基工程隊在本賽季季前成軍後，宣布與前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis）簽約，希望借重他的經驗幫助年輕陣容成長，不過在本季至今僅出賽8場繳出平均1.8分、2.9籃板的數據後，球團也在今天宣布雙方不再合作。

TPBL／聯盟攜手時裝品牌打造官方商品 台北時裝周邀球員走上伸展台

TPBL今天正式宣布，時裝品牌INMORIES成為聯盟官方合作夥伴。雙方將攜手推出聯盟官方商品及冠軍賽系列限定商品，並首度將籃球與時尚跨界結合，於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請聯盟球員擔任伸展台模特兒，共同展現運動與設計交織的嶄新風貌。

