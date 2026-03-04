PLG／中斷盧峻翔霸榜記錄 「鷹速小子」谷毛唯嘉生涯首獲單月MVP

PLG今天公布2025-26球季2月最有價值球員，台鋼獵鷹隊主控谷毛唯嘉繳出單月場均15.3分、7助攻、2.7籃板的成績單，幫助獵鷹2月3戰全勝戰績衝擊聯盟龍頭寶座，谷毛唯嘉也獲得媒體及球迷的青睞，生涯首次獲選單月最有價值球員。

擁有閃電般的迅速移位與突破能力，「鷹速小子」谷毛唯嘉一直是球隊主力栽培的控球後衛。本季谷毛唯嘉稱職扮演好控球後衛的角色，2月場均送出7助攻名列前茅、本季至今場均6.1助攻更是暫居聯盟助攻王。

此外，谷毛唯嘉2月得分火力旺盛，2月1日對上富邦勇士隊、2月3日對上洋基工程隊，分別攻下17分及20分優於例行賽的平均表現。在谷毛唯嘉得分爆發及穩定助攻的雙管加持之下，幫助獵鷹在過年前拉出一波4連勝的成績，谷毛唯嘉也因為出色的表現，在單月最有價值球員投票中，23張選票（包含2張球迷選票）中拿到12張第1名的5分、以總分89分獲選2月最有價值球員，也中斷了領航猿盧峻翔連續3個月獲選的連霸紀錄。

2月最有價值球員前3名得分如下：

谷毛唯嘉 (獵鷹) 89分

翟蒙 (獵鷹) 75分

米爾納 (領航猿) 26分