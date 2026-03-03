SBL／從判斷到行動 林書豪給藍少甫的啟示

林書豪與藍少甫曾在 P. LEAGUE+2022-23 球季於高雄 17 直播鋼鐵人並肩作戰。當時鋼鐵人開季不順，戰績一度低迷，但林書豪帶來的改變，不只是節奏與數據，而是整支球隊的思考方式。

把每個人放在最對的位置

藍少甫回憶，林書豪教的從來不只是戰術，而是「判斷」。他不把隊友塑造成同一種模板，而是拆解每個人的特點，放到最適合團隊的位置。空檔就果斷出手，需要拉開空間就站對位置，關鍵在於瞬間讀懂局勢，做出對團隊最有利的選擇。

林書豪也常解釋自己的決定，讓大家理解背後邏輯。他把比賽拆成一道道選擇題，訓練的不是固定答案，而是思考方式。鋼鐵人因此從各自發揮，慢慢走向真正的團隊運作。

把複雜留給自己，把簡單交給團隊

藍少甫在鋼鐵人隊效命時期。 作者提供

林書豪到鋼鐵人時，球隊確實面臨極大的戰績壓力。當時鋼鐵人開季表現慘澹，在他正式上場前，球隊僅取得 2 勝 17 敗的戰績，在聯賽中排名墊底。林書豪先統一心態：「不管我來不來，壓力都在。」他要大家別綁手綁腳，而是更放開去打，也鼓勵彼此多溝通，讓氛圍從「怕犯錯」轉為「一起解決問題」。

在藍少甫眼中，他像半個教練主動承擔最複雜的判斷，把任務簡化給隊友。節奏掌控擋拆選擇由他處理，隊友專注完成終結。那份清楚讓人更有信心，也更願意相信彼此。

從團隊出發，才成就個人成長

那幾個月雖然短暫，卻是鋼鐵人學習密度最高的時期。球隊逐步拉回競爭行列，更建立起共同的思考語言。談到最大收穫，藍少甫仍回答：「判斷。」他明白，判斷要在場下反覆練習看影片、拆解情境、思考更好的選擇。這套從團隊出發的思維，如今也成為他持續在裕隆球團成長的養分。

家人的支持：驕傲背後，是心疼與牽掛

家人支持是藍少甫最大的力量，圖為小時候照片。藍少甫IG

談到家人，藍少甫笑說，媽媽其實想叫他早點退休，不是不支持，而是出於心疼。長期在禁區扛外籍洋將的強度，身體消耗是家人最放不下的事。藍少甫表示，媽媽最常說的不是「你很厲害」，而是：「可不可以不要再去守洋將了？」她怕的不是輸球，而是怕他哪天真的出事。

相較之下，爸爸的支持更直接，也更像軍人式的堅定只要時間允許，就一定到場力挺。他常對他說：既然選了這條路，就要把目標和夢想扛到底；挫折本來就是人生的一部分，別因為困難就退縮。而到了現在，父母更常提醒他的，還不只是在球場上撐住而已：除了把自己當成球員，也該開始替下一段人生做準備，提早規劃未來。

報喜不報憂：把挫折留在球隊，把安心留給家裡

談起生活與未來，藍少甫的語氣就像他在場上的節奏不急著下結論，也不把話說滿。他會和家人分享自己的想法，但面對職場上的難題，他更習慣留在球隊內部解決。球場上遇到狀況，他會主動找教練團或學長請教；至於挫敗與情緒，他寧可自己消化，或在隊內尋求支持，因為他不想讓家裡擔心。於是多半只輕描淡寫回報一句：「最近很好。」典型的報喜不報憂。

退役後還在想：球員目標卻很清楚

藍少甫退役後的路，他沒有急著給答案。 作者提供

退役後的路，他沒有急著給答案。「當教練嗎？」他坦言還沒想到，仍在琢磨之中。他會聽學長分享近況，也透過學長介紹去認識不同領域的朋友，在一次次交流裡慢慢確認：哪些事是自己真正喜歡的？哪些事是有興趣、也願意投入的？只是目前還沒有出現一個明確到能立刻拍板的選項。

不過，對「球員生涯」他倒是很清楚：想打到 38 歲。藍少甫說，人生很多事無法預測，所以他選擇邊走邊看；但能掌控的部分，他會牢牢抓住維持狀態持續進步，把每一次上場該做的事做到位。

（全文由作者授權提供）