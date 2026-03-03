PLG／出賽8場平均僅1.8分 洋基工程與「護國神Q」戴維斯不再合作

PLG新軍洋基工程隊在本賽季季前成軍後，宣布與前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis）簽約，希望借重他的經驗幫助年輕陣容成長，不過在本季至今僅出賽8場繳出平均1.8分、2.9籃板的數據後，球團也在今天宣布雙方不再合作。

洋基工程球團今天指出，在與戴維斯經充分溝通後，因其個人生涯規畫，雙方將不再續行合作。戴維斯在隊期間始終保持專業態度，為團隊帶來經驗和穩定的力量。球團由衷感謝戴維斯的付出與貢獻，並祝福他能夠在球場上繼續發光發熱。