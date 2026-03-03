快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／出賽8場平均僅1.8分 洋基工程與「護國神Q」戴維斯不再合作

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
洋基工程隊宣布與戴維斯不再續行合作。圖／洋基工程隊提供
洋基工程隊宣布與戴維斯不再續行合作。圖／洋基工程隊提供

PLG新軍洋基工程隊在本賽季季前成軍後，宣布與前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis）簽約，希望借重他的經驗幫助年輕陣容成長，不過在本季至今僅出賽8場繳出平均1.8分、2.9籃板的數據後，球團也在今天宣布雙方不再合作。

洋基工程球團今天指出，在與戴維斯經充分溝通後，因其個人生涯規畫，雙方將不再續行合作。戴維斯在隊期間始終保持專業態度，為團隊帶來經驗和穩定的力量。球團由衷感謝戴維斯的付出與貢獻，並祝福他能夠在球場上繼續發光發熱。

戴維斯

延伸閱讀

NBA／養傷超過2個月 楊恩將迎巫師處女秀

NBA／獨行俠都要重建了還不走？ 米道頓解釋留隊原因是...

NBA／三巨頭僅剩一位能打！「大帝」腹肌拉傷將缺席3場比賽

NBA／傳2015榜眼「0球隊想要」 可能乖乖回巫師打球

相關新聞

PLG／出賽8場平均僅1.8分 洋基工程與「護國神Q」戴維斯不再合作

PLG新軍洋基工程隊在本賽季季前成軍後，宣布與前中華男籃歸化球員戴維斯（Quincy Davis）簽約，希望借重他的經驗幫助年輕陣容成長，不過在本季至今僅出賽8場繳出平均1.8分、2.9籃板的數據後，球團也在今天宣布雙方不再合作。

TPBL／聯盟攜手時裝品牌打造官方商品 台北時裝周邀球員走上伸展台

TPBL今天正式宣布，時裝品牌INMORIES成為聯盟官方合作夥伴。雙方將攜手推出聯盟官方商品及冠軍賽系列限定商品，並首度將籃球與時尚跨界結合，於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請聯盟球員擔任伸展台模特兒，共同展現運動與設計交織的嶄新風貌。

SBL／MVP之後裕隆藍少甫把光環收起來「下一步不急著飛走」

上一季SBL藍少甫把自己打進了聚光燈。例行賽出賽29場，場均 11.4分、4.6籃板、1.2助攻、0.8抄截，幾乎每一項都寫下生涯新高，也讓他拿下生涯首座年度個人獎「年度 MVP」。 聊到去年的MV

TPBL／結合婦女節 聯盟新企劃推女籃故事

TPBL持續推動台灣籃球文化多元發展，並關注籃球產業中不同角色的價值。迎接即將到來的三月婦女節，聯盟今天宣布推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在台灣優秀的女性籃球選手，希望透過合作的力量，讓更多球迷認識屬於女籃的故事、精神與影響力。

世界盃男籃／好暖！機長廣播感謝中華隊拚勁

中華隊昨天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段展現競爭力，差點複製2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節最後2分鐘得分掛蛋遭中國100：93逆轉，今天早上返台班機上，機長廣播特別感謝中華隊的拚勁和努力，成為暖心插曲。

世男籃資格賽／中華隊出戰中國隊 旅菲台灣人創意應援展團結

中華男籃今天在世界盃男籃亞洲區資格賽遭遇中國隊，場上拼戰激烈，場邊同樣火力全開。約百名旅居菲律賓的台灣人發揮創意，將國旗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。