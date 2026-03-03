TPBL／聯盟攜手時裝品牌打造官方商品 台北時裝周邀球員走上伸展台

TPBL今天正式宣布，時裝品牌INMORIES成為聯盟官方合作夥伴。雙方將攜手推出聯盟官方商品及冠軍賽系列限定商品，並首度將籃球與時尚跨界結合，於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請聯盟球員擔任伸展台模特兒，共同展現運動與設計交織的嶄新風貌。

TPBL持續致力於拓展籃球文化的邊界，不僅在賽事內容與轉播品質上精進，更積極思考如何讓籃球走進更多元的生活場景。此次與INMORIES的合作，象徵聯盟品牌策略的重要一步，讓籃球不只屬於球迷，更成為日常穿搭與文化認同的一部分。

創立於2019年、高雄起家的INMORIES，是一個以「回憶」為核心理念的時裝品牌。品牌透過將日常基本服飾的結構進行重組與拼接，把過往的美好記憶轉化為細膩且富有層次的設計語彙。多年參與台北時裝周，更曾於2024年登上台灣國慶晚會，以及2020年受邀參與溫哥華時裝周，INMORIES在設計圈逐步建立鮮明識別度。

此次合作中，雙方將以籃球場上的熱血時刻、城市記憶與冠軍榮耀為靈感，透過時尚語彙重新詮釋籃球文化，推出兼具設計感與實穿性的聯盟系列商品，讓賽事精神延伸至日常生活。

TPBL表示，時尚元素的導入，有助於籃球品牌跳脫「僅屬於球迷」的框架，轉化為更具文化象徵性的存在。透過設計語言的轉譯，時尚消費者、潮流族群、設計圈與KOL等族群，將有機會因為聯名商品而與籃球產生新的連結。

本次合作亮點之一，將於INMORIES參與台北時裝周期間，邀請TPBL聯盟球員登上伸展台，以不同於賽場上的姿態詮釋籃球風格。這不僅是一場時尚展演，更是一場文化交流，讓運動員作為城市文化的代表，跨界對話設計與創意產業。

TPBL強調，籃球不只是競技，更是一種生活態度。未來聯盟也將持續透過多元跨界合作，拓展品牌想像力，讓籃球文化成為世代共享的風格象徵。