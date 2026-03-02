SBL／MVP之後裕隆藍少甫把光環收起來「下一步不急著飛走」

上一季SBL藍少甫把自己打進了聚光燈。例行賽出賽29場，場均 11.4分、4.6籃板、1.2助攻、0.8抄截，幾乎每一項都寫下生涯新高，也讓他拿下生涯首座年度個人獎「年度 MVP」。

聊到去年的MVP，藍少甫的反應很直接，他從沒把自己放進得獎名單裡。藍少甫說，在那個時間點，他的腦袋只剩一件事「以團隊為主贏球優先」。把比賽內容做到最好，把能做的細節做好，幫球隊把勝利拿下來，他甚至笑說，自己連「得獎感言」都沒有準備。

得獎感言來不及準備：把獎項獻給家人跟團隊

藍少甫(右)要把MVP獎項獻給家人跟團隊。 作者提供

談到MVP獎項要獻給誰？藍少甫的答案沒有猶豫：「獻給團隊吧。」他說，沒有隊友一路並肩作戰合作，他不可能站上那個位置去競爭獎項；而教練團給他的信任，也讓他能在場上發揮到最大的價值。在他心裡MVP不是一個人的光環，而是整支球隊共同堆疊出來的結果，藍少甫表示，你站在台上，背後其實是一整群人把你托起來。

藍少甫指出，得獎之後，國內外球隊紛紛向他表達高度興趣。旅外的門票並非沒有，但藍少甫沒有把「外面有人找」當成必然要走的理由。因為他很清楚：職業生涯不是靠一座獎項就能直線升級，真正決定你能站在那個舞台的，仍是你能否在更高強度的環境裡被信任使用並且穩定輸出。

看似風光的背後，藍少甫更在乎的是能不能上場和打出內容。他說，「要有內容跟數據，才有談合約的底氣。」這份務實，也像他後來一路被接住的伏筆：他不是急著飛走的人，他更想把每一步走穩。

在動盪之中，面對職業球員最真實的恐懼

藍少甫坦言，自己曾走過一段不安與心慌的日子。 作者提供

藍少甫坦言，自己曾走過一段不安與心慌的日子，那不是單純輸球的低潮，而是職業運動員最赤裸的恐懼你不知道，自己還能不能繼續留在這個舞台上。頻繁的轉換環境角色與定位，讓心始終懸著。他回憶，那段時間心神不定，甚至反覆問自己：「如果這次機會又沒了，是不是也會跟很多球員一樣，開始思考要不要再轉隊，甚至提前退休？」那樣的念頭，真實而沉重。

被接住的機會，重新出發

轉機出現在關鍵時刻。當時因「假球案」風波裕隆納智捷籃球隊陣容出現缺口，開始尋找可用戰力。藍少甫主動向台鋼獵鷹總教練劉孟竹說明自己的規劃與期待，尋求未來發展的可能性。

在雙方球團的協商與溝通下，轉隊事宜順利推進。他形容，那是一種「被接住」的感覺，彷彿在人生即將失速下墜的瞬間，有人願意伸出手，把他穩穩拉住。於是，他踏進裕隆籃球隊，帶著那份失而復得的機會，想要再次證明自己的決心，為職業生涯揭開嶄新的一頁。

邊走邊磨合，卻走到冠軍：那座意外更刻骨

初來乍到的裕隆並非一帆風順。藍少甫形容，上半季更像「邊走邊磨合」。 作者提供

初來乍到的裕隆並非一帆風順。藍少甫形容，上半季更像「邊走邊磨合」：重新認識反覆溝通，教練團也在調整與適應。他說，很多事情不是一開始就順暢，而是透過一場場比賽，逐步淬鍊出團隊之間的默契。

磨合終究會累積成效，當團隊磨到某個程度洋將與本土接軌後，那座冠軍竟然就這樣走到了終點。藍少甫說：「沒有想像，但也刻骨銘心。」對他而言，那不是奇蹟，而是你終於不用再漂，你知道自己可以在這裡努力累積，然後把自己打回來。

最硬的課：守布拉、辛特力，才知道強度有多真

藍少甫的位置，不只是要扛高大型洋將，還得換防到鋒線型怪物。 作者提供

如果說裕隆給了他舞台，那舞台也用最直接的方式考驗他。藍少甫最常扛的是對位洋將。談到職業生涯中最難守的洋將，他點名兩種截然不同的「惡夢」。

第一個是布拉：高大、粗壯、籃下壓迫感極強。藍少甫形容，那感覺像是「被擠到籃下完全招架不住」。就算球隊設計包夾執行戰術，他在籃下只要把手一放卡住位置，球彷彿就被鎖在籃框旁邊，你守到位，仍然很難阻止他完成終結。

第二個則是鋒線型受傷前的辛特力，有身體、有準頭。你撲出去守投籃，他用身體切進來把你輾過去；你收縮防切入，他又能迅速出手，而且命中率很高。更難的是，他在對抗中不太會掉球，常讓防守者陷入「不是犯規就是被突破」的兩難。藍少甫苦笑說，那時候才發現自己的位置，不只是要扛高大型洋將，還得換防到鋒線型怪物。

膝傷提醒「身體不是無限」：所以他把訓練改成更聰明

藍少甫把訓練改成更聰明。 作者提供

「受傷」也成了他的必修章節。上一季膝蓋對撞後造成韌帶撕裂關節不穩，所幸未到必須開刀的程度。藍少甫選擇保守治療與 PRP，花了約兩個月才回到場上。藍少甫看得很開：「不開刀是萬幸。」因為開刀往往意味著「打掉重練」，狀態未必回得來。這次傷勢提醒他，職業運動員的身體不是無限，強度會留下代價，所以更要用更聰明的方式活下去。

也因此，他的訓練從一天進1000顆的瘋狂，轉成更有效率的版本。他說，年輕時為了把投射距離拉開，他曾靠投籃機從晚上8點投到10點、11點，投到管理員來提醒要鎖門；那1000顆也不只三分，包含中距離、拋投等終結手段。如今他改成一週三到四天，每次以效率為優先進200顆，用時間與命中率檢視自己的進步。他很清楚：延伸型四號位要生存，最先要做成武器的，就是投射。空間一拉開，運球、切入、策應才有機會長出來。

冠軍是目標，但他更在乎「我們怎麼一起到那裡」

藍少甫今年的賽季目標就是「第四座冠軍」。 作者提供

談到今年的賽季目標，藍少甫的答案很直接：「第四座冠軍，一定是冠軍。」相較於團隊目標，他對個人榮耀反而看得很淡。他說，自己就是「盡力去做」。今年 SBL 從四隊變成五隊，新隊伍基隆黑鳶球隊的加入也增加可看性。他認為聯盟的熱度不靠口號，而是靠每一場球打得夠不夠真和扎實：他說，「把比賽內容打出來，球迷就會願意來。」

對於上半季球隊戰績不理想，甚至被對手用幾個set play打穿時，他不迴避問題。他說下半季要學會修正，而且這不是某幾個人的功課，是整支球隊一起面對。而他自己最在意的，也從來不是「自己能不能得分」，而是什麼時候該把隊友拉起來：怎麼讓所有人融入，怎麼讓大家開心打球享受比賽。他說，「籃球不是一個人打。」 藍少甫認為，當每個人都進入狀態，球隊才會強。

至於是否回到更高層級的職業舞台，藍少甫並不排斥，只是他選擇先把小目標堆疊好、把該呈現的內容先呈現在球場上以球隊為先，也把自己準備成「隨時能被用」的那個人。

從漂泊到歸屬，從硬碰硬的對抗到更聰明的生存方式，他把那些「守洋將、受傷、被迫成長」的章節，慢慢熬成了穩定與溫柔。因為，他要的從來不只是留在場上，而是帶著球隊一起，走到最後那一座他說得很篤定的「第四冠」。

（全文由作者授權提供）