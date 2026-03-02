快訊

TPBL／結合婦女節 聯盟新企劃推女籃故事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》。圖／TPBL提供
TPBL推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》。圖／TPBL提供

TPBL持續推動台灣籃球文化多元發展，並關注籃球產業中不同角色的價值。迎接即將到來的三月婦女節，聯盟今天宣布推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在台灣優秀的女性籃球選手，希望透過合作的力量，讓更多球迷認識屬於女籃的故事、精神與影響力。

此次企劃TPBL將與台灣最具指標性的女籃媒體平台Double Pump首度深度合作。Double Pump長期推動女籃、培養社群文化，TPBL相信透過雙方的結合，能使男籃與女籃在同一個舞台上共同發聲，展現屬於台灣籃球最完整、最多元的一面。

本次企劃拍攝中球員所穿著之服裝，特別與臺灣服裝品牌INMORIES合作，品牌以「記憶」為核心，透過自在、中性的設計風格，將情感與故事融入日常穿搭，呼應本次婦女節企劃以人物故事為出發，呈現籃球與生活緊密連結的樣貌。

本次婦女節主題企劃《Nothing But Same Love》將延伸自TPBL深受球迷喜愛的《一百種喜歡籃球的原因》系列，並以「跨界對話」為核心，邀請四組TPBL男籃球員與WSBL女籃球員，分享彼此對籃球的熱愛、共同經歷與生命故事。企劃將不以比賽紀錄為主，而是以人為出發點，呈現運動員之間跨越性別、領域與聯盟的珍貴連結。

三月起，TPBL與Double Pump將陸續推出四組專訪故事與趣味短影音，包含林信寬與徐詩涵、蔣淯安與黃湘婷、雷蒙恩與宋佩欣，以及簡祐哲與黃鈴娟，透過四組不同背景、不同位置、但同樣熱愛籃球的運動員，向球迷傳遞「籃球不因性別而被定義」，女籃有許多值得被看見的力量，故事也值得被更多人聽見。

TPBL會長莊瑞雄表示，希望今年三月能讓更多球迷注意到女籃的精彩與努力，並期待未來持續推動更多結合男籃、女籃的內容，讓臺灣籃球文化的視野更加寬廣、更加完整。

TPBL／結合婦女節 聯盟新企劃推女籃故事

TPBL持續推動台灣籃球文化多元發展，並關注籃球產業中不同角色的價值。迎接即將到來的三月婦女節，聯盟今天宣布推出全新主題企劃《Nothing But Same Love》，將焦點放在台灣優秀的女性籃球選手，希望透過合作的力量，讓更多球迷認識屬於女籃的故事、精神與影響力。

