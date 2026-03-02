快訊

世界盃男籃／好暖！機長廣播感謝中華隊拚勁

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊昨天世界盃亞洲區資格賽出戰中國。圖／取自FIBA官網
中華隊昨天世界盃亞洲區資格賽出戰中國。圖／取自FIBA官網

中華隊昨天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段展現競爭力，差點複製2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節最後2分鐘得分掛蛋遭中國100：93逆轉，今天早上返台班機上，機長廣播特別感謝中華隊的拚勁和努力，成為暖心插曲。

中華隊上周亞洲區資格賽第二階段第一戰在新莊體育館力退南韓隊，隔天就飛到馬尼拉迎戰中國，在「CBA三俠」陳盈駿、劉錚和林庭謙加上「新台灣人」高柏鎧和盧峻翔聯手發揮下，最多取得11分領先，但第四節遭中國93：93追平，接續中華隊得分停滯，讓中國以7分差奪下連勝。

今天早上中華隊搭乘華航班機回台，機長廣播特別感謝中華隊致意，播報提及昨天結果雖有些遺憾，中華隊展現的拚勁和紀律，讓球迷看見高度和實力，「比賽有勝負，精神沒有退場，相信接下來7月的重要賽事，各位一定能夠延續這份專注與團隊默契，再次寫下精彩篇章。」

機場的暖心廣播吸引到搭乘商務艙的中華隊成員注意，首度入選中華隊的李家慷也比出「讚」回應。

第三階段將於7月登場，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。

陳盈駿 林庭謙 籃球 高柏鎧

相關新聞

世界盃男籃／好暖！機長廣播感謝中華隊拚勁

足球／健身工廠盃戰況白熱化 Attackers FC U10、U16強勢晉級

2026健身工廠盃少年足球菁英賽進入第三天淘汰賽階段，戰況全面升溫，U10組由Attackers FC展現驚人火力，一路強勢挺進；U16組則連續上演下剋上戲碼，排名落後的隊伍接連擊敗分組第一，為本屆賽事再添戲劇張力。

世男籃資格賽／中華隊出戰中國隊 旅菲台灣人創意應援展團結

中華男籃今天在世界盃男籃亞洲區資格賽遭遇中國隊，場上拼戰激烈，場邊同樣火力全開。約百名旅居菲律賓的台灣人發揮創意，將國旗...

世界盃男籃／只用7人抗中國 中華隊教頭解釋調度

中華隊今天差點重演2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節遭逆轉，2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段的第二戰以93：100吞敗，隊長陳盈駿坦言可惜，教練圖奇則強調中華隊仍有機會透過第三階段出線，且以團隊今天表現為傲。

世界盃男籃／和陳盈駿共事過4年 中國教頭讚「成長多」

中華隊今天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段遭中國隊逆轉，以93：100無緣連勝，但隊長陳盈駿好表現備受矚目，中國隊總教練郭士強賽後就被問到對中華隊隊長看法，讓他透露兩人有另一層關係。

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

中華隊2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段先擊敗南韓隊，今天在馬尼拉和中國隊交手，「CBA三俠」陳盈駿、劉錚和林庭謙加上「新台灣人」高柏鎧和盧峻翔聯手發揮，最多取得11分領先，可惜第四節僅拿16分，讓中國以100：93逆轉帶走勝利。

