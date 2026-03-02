世界盃男籃／好暖！機長廣播感謝中華隊拚勁

中華隊昨天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段展現競爭力，差點複製2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節最後2分鐘得分掛蛋遭中國100：93逆轉，今天早上返台班機上，機長廣播特別感謝中華隊的拚勁和努力，成為暖心插曲。

中華隊上周亞洲區資格賽第二階段第一戰在新莊體育館力退南韓隊，隔天就飛到馬尼拉迎戰中國，在「CBA三俠」陳盈駿、劉錚和林庭謙加上「新台灣人」高柏鎧和盧峻翔聯手發揮下，最多取得11分領先，但第四節遭中國93：93追平，接續中華隊得分停滯，讓中國以7分差奪下連勝。

今天早上中華隊搭乘華航班機回台，機長廣播特別感謝中華隊致意，播報提及昨天結果雖有些遺憾，中華隊展現的拚勁和紀律，讓球迷看見高度和實力，「比賽有勝負，精神沒有退場，相信接下來7月的重要賽事，各位一定能夠延續這份專注與團隊默契，再次寫下精彩篇章。」

機場的暖心廣播吸引到搭乘商務艙的中華隊成員注意，首度入選中華隊的李家慷也比出「讚」回應。

第三階段將於7月登場，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。