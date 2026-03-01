世男籃資格賽／中華隊出戰中國隊 旅菲台灣人創意應援展團結

中華男籃今天在世界盃男籃亞洲區資格賽遭遇中國隊，場上拼戰激烈，場邊同樣火力全開。約百名旅居菲律賓的台灣人發揮創意，將國旗元素巧妙「穿」在身上，以行動為台灣隊集氣。

世界盃男籃亞洲區資格賽，中華隊在巴賽城（Pasay）亞洲商城體育館（MOA Arena）出戰身材高大的中國隊，近百名旅菲台灣人身穿印有「ChineseTaipei」字樣、搭配藍紅刷紋與青天白日徽設計的T恤進場加油。

菲律賓台商總會總會長謝佳蓁說，這款T恤的設計靈感來自FIBA球衣標誌，再融入國旗意象，「因為在比賽場合無法直接揮舞國旗，我們就把對台灣的熱愛穿在身上。」

近年來移民菲律賓的中國僑民人數甚多，幾乎使得體育館變成中國隊的主場，許多中國僑民臉上彩繪五星旗，為中國隊吶喊，在中華隊球員罰球時發出噓聲干擾。

不過旅菲台灣人輸人不輸陣，加油棒齊揮、加油聲不斷，形成兩隊場內拼球、支持者場外拼聲量的景象。由於台菲關係友好，不少菲律賓球迷也跟著高喊Go Taiwan，在中 隊進球時雀躍不已。

雖然中華隊最後以93比100惜敗，但謝佳蓁表示，中華隊打出了一場精彩又令人感動的好球，勝負只是一時，拼戰精神與團結的力量才最珍貴。

謝佳蓁說，在菲律賓的台灣人齊聚一堂，一聲聲的加油聲不只是支持球隊，更展現台灣人身在海外、心繫台灣的團結與驕傲。

這場比賽，不具身高優勢的中華隊在第3節打出亮眼表現，可惜第4節終場前出現超過2分鐘的「得分乾旱」，遭到逆轉。

「台灣隊長」陳盈駿砍進全場最高26分、3籃板、4助攻；林庭謙貢獻22分；禁區悍將高柏鎧也繳出19分、11籃板、4助攻、2抄截、3阻攻的全能數據。